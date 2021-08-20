可以的話，你就逃吧～「我要越獄！」趣味益智解謎遊戲

       

「我要越獄！」是一款逃脫類的益智解謎遊戲，主戰場設置在一座監獄之中，某日獄警在巡查的時候發現，，

其中一名犯人竟然不在他的監牢之中，於是就展開了這場你逃我追、你躲我找的戰爭！

玩法與一般同類型的逃脫遊戲沒有太大差異，每個關卡至少都有兩個場景，在場景中可四處點擊收集道具，適當的使用就能幫助犯人躲避獄警的追捕，關卡共設計了 30 關，大概前 15 關左右都還只是在監獄的範圍內躲藏，之後才會將場景慢慢的移往外面的世界。

遊戲的劇情設計的蠻搞笑的，就算不小心逃脫失敗也可以在趣味中度過，搭配充慢日本味的配樂挺促咪的哦！整體來說，難度並不算高，就算卡關也可以透過觀看廣告來取得提示，所以就放輕鬆的逃吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：我要越獄！
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Eureka Studio INC.
  • 官方網站：https://eurekastudio.co.jp/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    按下「START」即可進入看到遊戲的前導劇情。發現犯人不見之後，就趕緊找來警犬一起幫忙搜索。



    接著會透過第一關進行簡單的操作教學。包含如何切換場景、取得道具以及道具的使用。



    成功逃離獄警的追捕就能過關囉！



    每個關卡場景都暗藏玄機，就靠你的機智來協助犯人逃脫吧！



    如果嚴重卡關的話，在關卡中點擊右上角的「提示」或在失敗畫面中點擊「查看提示」，就可以觀看廣告影片後查看提示囉！

    最後更新：08-20, 2021 下午 3:49

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