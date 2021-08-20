Studyrest 另類的線上學習計時器！努力時間越長，休息的時間就越久！

說到可以輔助工作或學習更加專注的方法，許多人第一時間大概都會想到番茄鐘工作法，以專注 25 分鐘、休息 5 分鐘的方式，，

來提高學習或工作的效率，不過「Studyrest」在這裡要提供的是另一種概念，那就是「學習時間越長，休息時間越長」。

將＂休息時間＂做為努力工作或學習的獎勵，打開網頁後可看到一組計時器，分別記錄著「Study Time」與「Break Time」，兩者會同時增加，不過增加的比例大概是每學習或工作 2~3 秒，才會累積 1 秒的休息時間。

努力認真個半小時的話，大概就有十多分鐘可以休息，在網頁上還可以設定任務清單，每完成一個項目，就可以額外獲得 2 分鐘的休息時間，是不是超有趣的呢！很有一種在玩遊戲的感覺。

不過雖然說認真時間越久，可以累積更多的休息時間，但還是要考量過長的工作或休息時間對效率上的影響唷！別太貪心想賺太多的休息時間，適時的兌換休息獎勵，才能讓路走的更遠，有興趣的朋友來試試看吧！

網頁畫面：

開啟網頁後，左側的計時器就會自動開始執行，大約 Study Time 每 2~3 秒，Break Time 就會增加 1 秒。





在右側的「Tasks」下方，可輸入當天要達成的任務，點擊「+」可新增更多項目。





當完成任務時，可點擊前方的「圓點」就能標記完成，並可獲得額外的休息時間。









當想要兌換休息時間時，就可以點擊「Break Time」的區塊，休息時間就會開始倒數，然後就能盡情的放鬆休息了。不過，休息時間結束時，它彷彿不會提醒啊～～～