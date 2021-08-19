Night Palette 專為深色模式準備的靈感調色盤

       

當設計師或是藝術家們缺乏配色靈感時，在網路上可以找到許多可參考的調色配色工具，不過它們大多都還是以明亮的背景為主，，

如果你正在進行的設計作品是屬於暗色系的，可以到「Night Palette」來試試。

這個網站是專為深色模式準備的，網站的背景不用多說，當然就是純粹的黑！除此之外，其實與其它同類型的調色盤網站並沒有太大的差異，只是使用暗色的背景，可以讓使用者更容易找到適合的配色。

每張配色卡都由 5 種顏色所組成，將滑鼠移動到色塊上方就能看到色碼，點擊即可複製使用，如果希望可以收藏配色組合或是在網站上進行配色創作的話，就需要進行註冊才可使用更進階的功能，除了可使用 Email 註冊外，也可以直接使用 Google 帳號登入，有需要的朋友可參考看看。

 
  • 網站名稱：Night Palette
  • 網站網址：https://nightpalette.com/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁就可以看到許多的配色組合，在上方可切換到「Popular」看看哪些組合最受歡迎。



    將滑鼠移動到色塊上方，就可以看到它的色碼，並可直接點擊複製使用。



    點擊右上角的「Search」可以使用顏色來篩選配色組合。點擊右側的「hex」還可以開啟調色盤，用更多不同的顏色來篩選哦！



    點擊配色卡左下角的「★」就可以收藏喜歡的配色組合，不過在收藏之前必須先點擊右上角的「人像」使用 Email 註冊或 Google 帳號登入，可以使用相關的個人化功能。



    註冊登入後，就可以收藏喜歡的配色組合，並可在「My Palettes」中查看，或是點擊右上角的「Add Palette」就可以在網站上分享自己創作的配色組合。

    最後更新：08-19, 2021 下午 12:30

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