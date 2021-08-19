OneClip 剪貼簿內容分享工具，只要在同一網域的裝置就能傳送接收！

要在不同裝置之間傳送檔案有非常多的工具可以選擇，無論是像「Blaze」這樣的免安裝線上工具，或是需要安裝 App 的「SendAnywhere」、「Pushbullet」都是相當方便的選擇，，

不過這些工具大部份只能用來傳送圖片或其它檔案，若你想要分享的是文字內容的話，可以來試試「OneClip」。

「OneClip」是一個可以與附近裝置無線分享剪貼簿內容的線上工具，只要傳送與接收的裝置在同一個網域之中，就可以相互進行分享。操作方式超級簡單，也不需要任何的設定，只要雙方都開啟了「OneClip」網頁，確定雙方都有出現在對方的畫面中時，就可以進行傳送。

先將要傳送的文字內容複製到剪貼簿後，再點擊要傳送的對象，內容就會直接出現在對方的剪貼簿中，如果在傳送時接收方沒有在網頁畫面則所傳送的內容也會依時間序保存在網頁的通知列表裡，直接點擊就能複製使用了，最多可保存 8 筆紀錄哦！

網頁畫面：

開啟網頁後，就可以在上面看到自己的圖示，下方則可看到自己的代號。





待其他在同一網域的裝置也開啟「OneClip」網頁後，就可以在自己的畫面上看到他們的代號。





初次使用的話，先點擊任一個裝置，然後「允許」網站所需的權限。





之後就可以將要傳送的文字內容複製後，接著點擊想要分享的裝置，上方就會顯示已成功分享的訊息。





當收到其它裝置傳來的文字訊息時，也同樣會在上方接收到通知。





萬一對方傳送時，你並不在「OneClip」網頁畫面，則期間所有的分享訊息都會被保存在右上角的「鈴鐺」中。





通知列表會以時間先後順序排列，點擊右側的綠色按鈕就能複製使用，通知列表最多可保存 8 則。