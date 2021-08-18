Comments to Cats 用貓咪照片取代仇恨留言！網路世界更加可愛！
網路是個自由自在的世界，因為不需面對面，讓許多人的發言都更加的無懼且強烈，，
安裝「Comments to Cats」這個 Google Chrome 瀏覽器擴充功能，可以將網路上的評論留言，用各種貓咪的照片來取代，為你的網路世界少些仇恨帶來更多可愛的氣息。如果有需要隨時都能開啟留言，也可以一鍵關閉只留下可愛的貓貓們。
操作方式相當簡單，安裝後就會自動啟用，不過若是已開啟的分頁就必須重新整理才會套用。若開啟的網站是有支援的，那麼工具列上的程式圖標就會加上「:)」符號來輔助辨識，但開發者並沒有特別說明支援哪些網站，目前測試 YouTube 是可以正確替換的，如果你也對網路上的留言感到疲憊的話，也許可以來嘗試看看哦！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Comments to Cats
- 軟體版本：4.2.9
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：1015KiB
- 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）
- 軟體下載：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
使用方法：
開啟下載頁後，按下右上角的「加到 Chrome」接著點擊「新增擴充功能」完成安裝。
如果目前的網站程式有支援的話，就會在工具列上的圖標加上「:)」圖示。
以 YouTube 為例，原本影片下方可以看到網友的留言，但安裝後留言區就會像下方第二張圖片一樣變成一張貓咪的圖片囉！如果心血來潮想看看網友的留言，可直接點擊照片下方的「Show Comments」，就能展開留言區了，點擊「Hide Comments」則可再次隱藏。
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點擊工具列上的程式圖標，還有更多的功能可以使用，像是暫停使用擴充功能、將網站加入白名單、上傳自己的貓咪照片、為貓咪投下一票等功能。