來自日本的「記憶力 & 動態視力」年齡測試工具

       

就像身體有身體年齡，大腦也有大腦的年齡，想知道身體年齡可以使用高階一點的體重體脂計，，

就可以進行測量，不過大腦方面的話就要透過一些測試工具來測量了。

這邊要介紹兩款來自日本開發商的「記憶力測定器」與「動体視力測定器」，可以透過一些有趣的題目測試，來判定你的記憶力與動態視力的年齡，透過測試訓練，還可以提升相關的能力哦！

記憶力與動態視力都有三個測試階段，記憶力的部份以顏色、數字及圖像來設計題目，例如先依序展示四張色卡，然後問你第三張是什麼顏色，接著在四個色塊上隨機顯示數字，問你最大的數字是多少或是某個顏色上的數字是多少等。

動態視力的題目則都是會移動的，要考驗使用者在移動的過程中，是否仍然能看得清楚題目，題目的類型包含計算、猜拳以及圖片辨識，可以測試反應能力、敏捷度等能力。在回答完所有的題目後，就會依回答的狀況來評定你的記憶力與動態視力年齡囉！

當然，這些測試結果只能當做參考，如果對測試出來的年齡感到不滿，只要反覆多次的進行訓練，就能逐步提升能力，年齡也將會越來越幼齒啦！有興趣的朋友可以來試試哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Age Memory Skills / 動体視力測定器
  • 軟體語言：日文
  • 開發人員：infinitysoftware Co.,Ltd
  • 官方網站：http://www.infinitysoftware.jp/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 4.1 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載
             iPhone：記憶力動態視力
    •          Android：記憶力動態視力
     

    記憶力測試畫面：

    按下中間的大按鈕後，就會開始進行測試。第一個部份是顏色記憶，依序播放四張色卡後，會詢問剛剛某一張的顏色是什麼，雖然都是日文介面，不過並不會無法理解。（一番 = 第一張）



    答完前一階段或是前一階段有答錯的話，就會進入第二階段，畫面上區分為四個色塊，每個色塊上會有數字，數秒後就會消失，並詢問你最大或最小的數字是什麼，或是哪個色塊上的數字是什麼等問題，一樣也會有好幾輪的題目，答錯直接進入下一階段。



    再來就是要在 5 秒內記憶四個圖案，然後在下一步選出剛剛出現過的圖案。



    完成所有的題目或是答錯一題，就會直接顯示結果囉！還好我的記憶力還很年輕！！但身體年齡已經……（被摀嘴）



    動態視力測試畫面：

    動態視力的部份操作方式也差不多，按下畫面中的按鈕即可進入。不過因為是測的是動態視力，題目都只會出現一次，所以必須在專心且準備好後，再按下「START」才不會錯過題目哦！



    第一階段是計算，題目會從畫面右側快速的移動到左側，看完題目後進行運算，輸入答案後，按下「決定」即可知道是否答對。



    完成第一階段或答錯一題後，就可以進入下一階段的猜拳，按下「Next Game」上方會閃爍一次猜拳的圖案，然後需在下方選出會讓對方贏的拳，一共會進行 5 回合。



    接下來是圖像題，圖卡一樣會從右側往左側飛過，然後就可以在下方選出剛剛飛過去的圖卡。其實動態視力還有第四個階段，是要按照畫面上的方向指示搖晃手機，不過每次到右圖畫面時，它都會自動跳過，不知道是不是 bug，不過最終還是會出現你的動態視力年齡的。

    最後更新：08-18, 2021 上午 11:36

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