Candy Physics 可愛又燒腦的糖果餅乾物理遊戲

       

如果怕遊戲玩到一半會肚子餓的話，玩「Candy Physics」就對了！（咦）

「Candy Physics」裡面什麼沒有，餅乾跟糖果最多了！它是一款有點可愛的物理益智遊戲，，

關卡全都是用餅乾來組成，需透過消除或放上餅乾片來引導糖果們收集小糖果並成功落入杯子、湯匙、盤子或是飲料罐中。

雖然遊戲有許多不同的關卡，不過似乎並不按牌理出牌，每次進入挑戰都可能是不同的關卡，也可能是曾經看過的關卡，每過一關就可以累積進度條，達到 2 級時就可以跳過一關、3 級可跳過三關，在達到 2 級之前，每次都必須從 0 分開始累計分數，一旦到達 3 級，每次都可從 60 分開始往上加囉！

如果一直努力不懈的持續晉級，還可以獲得新的背景音樂、更多的接關機會，達到 7 級時，還可以去除遊戲中穿插的廣告唷！這些獎勵的設計，還蠻有趣的，很實用的感覺。

關卡的設計十分多元，有除了餅乾外也會有一些會移動的障礙來增加困難度，說簡單不簡單，但說困難又不會難到讓人失去信心，只是如果想要挑戰曾經失敗的關卡，就真的是可遇不可求了。喜歡動動腦的朋友，可以來試試哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Candy Physics
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Ryuji Kuwaki
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.3 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Candy Physics」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    遊戲畫面：

    初次開啟遊戲，先跟著畫面上的小手，點擊半透明的格子就能擺放餅乾片，依序將剩下的餅乾都放置好。



    點擊已存在的餅乾片則可消除，那麼就將餅乾片消除，讓糖果可以順著路線，滾落到杯子裡吧！



    當關卡中有小糖果出現時，就必須讓大糖果先去觸碰收集小糖果，然後落入杯中才可過關。如果不慎讓大糖果掉落它處，或是沒有成功收集到小糖果，都會判定失敗。失敗後，才會將分數累計到進度條中。



    每回重新進入遊戲，關卡都是隨機出題的，雖然也會看到曾經出現過的關卡，但順序都是打亂的唷！



    點擊右下角的「小黑書」就可以看到等級獎勵，2~7 級都各有不同的獎勵。



    當到達等級 3 時，在首頁左上角就會出現 Skip 的按鈕，得分可從 60 分開始起跳。達到第 5 級時則會在失敗的時候，出現 Continue 的按鈕，可以用來接關唷！

    最後更新：08-17, 2021 上午 11:21

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。