English Ear 英語耳聽力訓練工具

學習語言就是要多聽多說，不過在英語裡，有些發音很相似的單字，，

如果沒有認真聽的話，很容易就聽錯了，例如 law 跟 raw 或是 bolt 與 volt。若你想要加強這方面的聽力，可以下載「English Ear」這款 App 來訓練一下。

「English Ear」提供三種練習模式可選擇，分別是 AOU、LR 與 BV，可依照自己的英語聽力上的弱點來選擇訓練的方向。每道題目都會給三個或兩個單字選項，然後依題目的發音來選出正確的單字，每回合的訓練都有十道題目，並有時間限制，必須在時間內完成答題，否則該聽就算錯誤。

答完所有的題目後，就會依回答狀況給予等級評分，並可查看剛剛所出現的所有單字，答對或是答錯的也都會標示出來，可再點擊單字反覆聽取發音，透過練習就能有效提高英語的聽力囉！有需要的朋友可以一起來試試。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：English Ear 軟體語言：英文 開發人員：Nukenin LLC 官方網站：https://wakeninc.blogspot.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 6.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

開啟程式就可以選擇要練習的模式，AOU 就是訓練分辨 A、O、U 三個字母的發音，每道題目都會有三個單字，聽發音後從下方的選項中，選出正確的答案。





答對或答錯都可以馬上知道。每回合都需答完 10 題，才會公佈結果。





最後會依答題的狀況給予評等，點擊下方的「筆記本」就可以看到剛剛所有出現過的單字，綠底代表答對，紅底是答錯的，黑框則是正確答案。點擊每一個單字都可以聽取發音。





LR 與 BV 就是分別訓練 L、R 與 B、V 的單字發音，可依自己聽力的弱點來選擇加強訓練的內容。