[限時免費] EmojiStamp 超可愛的表情符號照片貼紙編輯器

比起各種不同風格的照片貼紙，你對表情符號更情有獨鍾嗎？那麼這款「EmojiStamp」絕對是你不可錯過的照片編輯器！裡頭什麼沒有，就是 Emoji 最多！各式各樣的表情符號都可以在這裡找到，，

而且全都可以運用到照片當中，甚至也可以用來製作成卡片或是組合出一幅可愛的圖畫哦！

背景的部份可以選擇使用照片或是程式內建的多種卡片，也可以選擇留白，接著就能在表情符號清單中，選取各種想要的表情、圖示就可以直接加到照片上，可自由的移動位置、縮放大小、旋轉角度，也可以調整透明度或是加上陰影，最後就能保存到相簿中或是選擇分享到其它的平台。

除了一般的 Emoji 外，程式也有提供 Twitter 上的 Twemoji，雖然一樣都是表情符號，不過畫風有點不同，大家可以依喜好來做選擇囉！操作相當簡單，圖示的選擇性也很多元，可以盡情的發揮創意，無論是單純用來裝飾、製作小卡或是用來馬賽克路人甲都很好用哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：EmojiStamp 軟體語言：英文,日文 開發人員：tadashi atoji 官方網站：http://cocoamix.jp/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價 系統支援：iOS 12.1 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後，可看到簡單的操作說明，按下「Close」後，就可以正式使用。在下方點擊「相機」即可設定背景。





可從相簿讀取照片、拍照或是從預設的圖片中選擇適合的圖片。右圖即為預設的圖片庫，很適合拿來製作小卡片哦！





以照片背景為例，點擊「+」就可以開啟表情符號列表，預設顯示「Twemoji」，在下方可查看不同的分類，最下方則可切換成「Emoji」。













選擇表情符號後，還可以再進一步調整位置、大小、角度以及透明度。加入多個不同的表情符號後，在下方還可點選想要編輯的項目唷！





點擊右側數來第二個按鈕，可加入文字，除了可切換各種不同的顏色外，還可以套用可愛的字體哦！





加入的文字一樣可以使用下方的編輯工具來做調整。最後，如果想幫表情符號或是文字加上陰影，可選取要編輯的圖示或文字後，點擊「Shadow」打開開關就可以調整陰影的顏色囉！





完成編輯後，就可以點擊下方的「分享」圖示，調整想要的圖片大小後，選擇儲存或分享。