[限時免費] Picture Blur 照片背景模糊編輯工具，多種模糊效果可選擇！

照片編輯功能中的模糊效果，通常都是為了用來遮蔽那些不想讓人看到的畫面，例如路人甲乙丙或是凌亂的背景雜物等，，

但其實它更可以用來提升照片的時尚感，或是讓照片呈現更多不同的創意效果。

「Picture Blur – Blurry Effect」就是一款專門用來將照片背景模糊的編輯工具，先使用筆刷將想要套用模糊效果的區塊都選取起來後，就可以直接套用 17 種不同的模糊特效，除了最常見的毛玻璃效果外，還有像素化、結晶、VHS、點化、分散、六邊形……等，每種特效在套用後還可以再調節強度，讓背景與保留的主體可以看起來更加和諧。

這些模糊效果也可以反過來套用在主體上，而讓背景保留原貌，創造出更有趣的視覺效果。在保存照片之前，還有 8 種的濾鏡效果可以選擇，最後即可將照片儲存到相簿之中。效果蠻不錯的，有需要的朋友可以趁著限時免費下載來試試。





▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Picture Blur – Blurry Effect 軟體語言：英文, 簡體中文, 日文……等 開發人員：MPR MEDIA INC 官方網站：http://mprapps.com/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價 系統支援：iOS 11.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Picture Blur – Blurry Effect」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後，就可以選擇拍照或是從下方的相簿中選取要編輯的照片，接著可依需求裁切照片的大小。





進入編輯畫面後，點擊下方的「Edit Brush」就可以調整筆刷的各種設定。





然後直接在照片上塗抹想要模糊的區塊即可看到模糊效果，在右下角切換成「Highlight」就可以更清楚看到選取的範圍。





完成選取後，就可以點擊「Done」，然後點入「Effects」。





在下方就能選擇各種不同的模糊特效，「Blur intensity」可調整效果強度。





點擊「Inverted」即可將模糊特效反向套用在主體上。點擊「Next」後，就可以再選擇套用濾鏡效果。最後按下「Save」即可將照片保存到相簿中。