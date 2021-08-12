J-crosswords 日語填字接龍遊戲，N1~N5 程度皆可玩！

之前介紹過的填字接龍遊戲，大多都是與成語有關的內容，而這次要介紹的「J-crosswords」則是以日語單詞為主的，，

非常適合正在學習或是想要複習日語的朋友來玩。

關卡內容由淺至深都有，無論你是 N5 等級的初學者，還是 N1 的大師級人物，在這裡都可以找到對應的難度來挑戰，另外還有以各種日語教科書為主題的關卡包以及漢字接龍等遊戲，免費版本可玩到超過 300 個關卡，喜歡的話可再考慮付費購買超過 1,500 關的完整版。

點擊空格就可以獲得線索，即使沒有安裝日語輸入法，也可以使用程式內建的選字系統來填入答案，只要填入合案就可以立即知道是否答對，可即時修正錯誤，答對的話還會自動播放發音唷！

遊戲沒有限時也沒有生命值的限制，可以輕鬆的享受遊戲的樂趣。每完成一個關卡挑戰還可以獲得「飯糰」獎勵，而這些「飯糰」還可以用來解鎖各種與日本有關的手繪圖畫，不過這算是附加的獎勵遊戲，主要還是填字遊戲比較有趣，推薦給各位囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：J-crosswords 軟體語言：英文 開發人員：renshuu.org 官方網站：https://www.renshuu.org/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

打開程式後，就可以看到各種的關卡包，最上方是以 N1~N5 來區分的關卡，往下就是以各種日語教科書為主題的關卡包。





讓我們先點入 N5 的關卡來試試，在關卡列表中也有設置一些提示，以 N5 來說，關卡的名稱都是某一種動物名，而這些 ＊ 都會對應到關卡中的某個空格（如右圖），可透過填字遊戲來推敲出 ＊ 裡所隱藏的動物名稱，就能幫助自己再猜出其它標示 ＊ 的單詞是什麼囉！





點擊空格就可以在下方看到所標示方向空格的單詞線索，再使用下方的待選字來填入答案即可。如果想要使用自己的日文輸入法，稍後可到設定中所調整。





填入答案後，點擊空白處就可以知道是否答對，答對話的話就會顯示為綠字，在下方顯示單詞並播放發音。如果有不知道的單詞，點擊右側的「？」就會顯示一字提示囉！





填完所有的空格，就可以過關了，並可獲得關卡標示的「飯糰」數。





點擊右上角的「View」可看到所有已找出來的單詞。





在下方可切換到「Kanji」，這邊就是漢字的填字遊戲，共有 4 個難度可選擇，每個難度也有許多的小關卡可以玩。





玩法一樣，點擊空格就可在下方看到線索，填入答案後可聽到發音。





「My Japan」則是附加的繪圖小遊戲，可利用關卡收集到的「飯糰」來讓小畫家完成每一幅圖畫。











切換到「About」再點入右上角的「齒輪」即可進入設定畫面，這邊就可以選擇是否要播放發音、使用自己的日文輸入法鍵盤等功能。