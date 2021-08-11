[限時免費] Virtual Backgrounds 超過 150 張的視訊虛擬背景

經過了前一段在家防疫的期間，大家對於視訊會議、線上課程應該都已經很熟悉了，即使可能沒那麼喜歡，，

但不可否認的這大概會是未來經常會遇到的溝通、學習方式，在視訊的過程中，如果不想要家中的背景擺設被人看透透，大部份的視訊 App 都有可以更換虛擬背景的功能，這樣就能在視訊時保有更多的個人隱私囉！

之前有介紹一些免費的虛擬背景可以下載，而本篇要介紹的「Virtual Backgrounds」則是限時免費中的虛擬背景 App，收集了超過 150 張的背景圖片，包含 8 種不同的主題，像是海灘、色彩、自然、辦公室、外太空、遊戲等各種不同的類型。

每個分類下都有許多的背景圖片可以選擇，直接點擊就能下載，將圖片保存到相簿後，就可以在 Zoom、Microsoft Teams 等各種的視訊軟體中使用囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Virtual Backgrounds 軟體語言：英文 開發人員：rakTech LLC 官方網站：https://sonasapps.github.io/virtualbackgrounds/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價 系統支援：iOS 14.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Virtual Backgrounds」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

開啟程式就可以看到 8 大分類。





點入分類後，就可以看到其中所包含的背景圖，點擊右上角的圖示可切換預覽圖的大小，可一次看到更多的圖片。





可點入圖片後，再點擊下方的「Save Background」將圖片保存到相簿中，或是在圖片列表中，長按圖片即會出現「Save Background」的按鈕。





以「Microsoft Teams」為例，在建立會議後，點擊下方的「…」就可以看到「背景效果」的選項。





除了有一些內建的背景圖可選擇外，也可以點擊「+」從相簿選取其它的圖片，新增到列表後，就可以點選使用囉！