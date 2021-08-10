[限時免費] 圖像版你說我猜派對遊戲～Heads Up! Charades for Kids

       

你說我猜或是比手劃腳都是多人聚會的時候可以玩的派對遊戲，玩法很簡單，任何人都可以參與，，

但困難的地方是出題，在玩遊戲之前必須先準備好各種的題目，才能方便遊戲的進行，如果不想花時間自己想，在 Google Play 或是 App Store 裡都有許多相關的 App 可以下載。

雖然大多都是英文版的為主，不過這邊有一款是專為兒童設計的「Heads Up! Charades for Kids」，題庫以圖卡為主，讓大人或小孩都能一起輕鬆同樂。限時免費下載的版本中，有開放五款主題包可免費使用，包含動物、房子內的各種物品、以字母 B 開頭的東西、我是誰，以及一款讓使用者自己加入照片的開放題庫。

題目都是圖片，也可以選擇是否要顯示英文名稱唷！開始玩的時候，答題者必須將手機或平板依指示拿好，將螢幕朝向出題者，在遊戲進行當中，就會使用前鏡頭來錄下所有的猜題過程，答對時將螢幕面朝下即可顯示下一題，如果怎麼猜都猜出來，也可以將螢幕面朝上即可 pass，當挑戰時間結束後，就可以看到剛剛所有出現過的題目，以及答題狀況，還可以重播整個猜題過程，並能將影片保存下來哦！

除了可以玩你說我猜之外，也可以改成用比手劃腳或是你畫我猜等不同的方式來進行，下回與家人朋友相聚的時候，不妨拿出來炒熱氣氛吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Heads Up! Charades for Kids
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Warner Bros. Entertainment
  • 官方網站：https://www.ellentube.com/settings/apps_and_games.html
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 8.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Heads Up! Charades for Kids」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    初次開啟程式，可以看到艾倫的說明與示範，點擊任一處即可跳過。



    限時免費有五個主題包可以玩，選擇主題包後可看到簡介，按下「Play!」即可準備開始。



    答題者依畫面上指示，將手機或平板舉起，姿勢標準就會倒數 3 秒後進入遊戲。



    題目都是圖卡，右上角會顯示時間，在時間結束前，儘可能的與隊友一起合作答題吧！



    但如果搞半天都答不出來，答題者可將螢幕朝上即可跳過進行下一題。



    答對時，將螢幕朝下再回復原來的位置就能再繼續下一題。



    時間到時，就會顯示以下畫面，並發出提示音。



    接著就可以瀏覽剛剛所有的題目以及答題狀況，然後可以看到剛剛遊戲進行時所拍攝的影片，按下「Save Video!」就能將影片保存到相簿中。



    其餘的主題包玩法也一樣，不過「Around Town」這個主題包，就是前面有提到讓使用者自己加入照片的開放式題庫，按下「Add Cards to Play」後，就可以看到畫面上有指定的拍攝內容，像是 ATM、銀行、救護車、麵包店、美髮店等一些生活週遭會出現的各種人事物。但其實也不一定要按照上面的指示，可以加入其它各種自己想要的照片當作題目。點擊「＋」就能選擇拍照或是從相簿加入照片。



    往上滑可以再加入更多其它的照片，共可加入近 80 張的照片唷！加入後，就可以與一般的主題包一樣進行遊戲了。

    最後更新：08-10, 2021 下午 12:21

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