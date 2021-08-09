一次只做好一件事！「Uno Task」桌面文字提醒工具

人的一生經常同時在追求許多的目標，或是想要扮演好各種不同的角色，但有時候想要做的太多，，

反而每件事都做不好，這時不妨試著將自己歸零，然後這次只從中選擇一件事來做，也許會發現，雖然晚了一點，但卻可以把每件事都做得更好！

如果你正打算這樣做，可以考慮搭配「Uno Task」這款桌面文字小工具來提醒自己，記得自己當前的唯一目標，當然你也可以寫下喜歡的名言名句、重要的待辦事項等，放在桌面上或是通知中心裡，隨時都能看到，隨時都能被提醒。

而「Uno Task」與一般的待辦事項工具不同，雖然它有兩種尺寸的小工具可選擇，不過它只能顯示相同的文字內容，在主程式中編寫後，桌面小工具的內容就會自動更新，其實在它看起來有點陽春的功能背後，有個超級可愛又有點暖心的意涵，在 App Store 的說明當中有提到「Uno does one thing, and it does it well, so you can too.」，中文的意思是 Uno 只做一件事，而且它做得很好，所以你也可以！

簡單的一句話，卻能帶給使用者滿滿的正能量！所以這次，就決定只做好一件事吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Uno Task 軟體語言：英文,德文,日文……等 開發人員：Alan Westbrook 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 14.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Uno Task」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後，就可以直接輸入想要顯示的文字內容，下方有五種背景顏色可以選擇，點擊右側的「笑臉」則可展開小圖示清單。





寫完後，就可以直接到桌面長按進入編輯模式後，點擊左上角的「+」，然後點入「Uno」，就有兩種尺寸的小工具可選擇。









可以擺放在桌面或是通知中心裡，隨時都能被提醒到唷！