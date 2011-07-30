在預設情況下，Windows 系統的字體大小其實已經算很好閱讀了，不過那只是針對一般人來說。

如果買了電腦給家裡上了年紀的長輩或還在發育的小朋友用，對不習慣的人來說，可能預設狀態下的字體大小還是不是很好閱讀。尤其現在的螢幕尺寸越大、解析度越高，字體也越來越「細緻」，很多人用了大螢幕卻不一定知道怎麼調大字體，如果你擔心字體太小會影響閱讀舒適度的話，可以依照下面的方式來調整。

以下以 Windows 7 作業系統的設定方式為主。

設定方法：

第1步 在桌面任意空白處按一下滑鼠右鍵，再點「螢幕解析度」。

第2步 開啟設定視窗後，按一下「改變文字和其他項目的大小」。

第3步 接著請依照你的需求，點選「中(M) – 125%」或「大(L) – 150%」，再按一下「套用」按鈕，接著請登出再登入後即可設定完成。

如果日後希望能恢復預設狀態，一樣開啟這個設定視窗，再點「小 – 100%」即可恢復。