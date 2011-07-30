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如何放大 Windows 7 螢幕字體大小，方便老人、視力不好的人閱讀操作

在預設情況下，Windows 系統的字體大小其實已經算很好閱讀了，不過那只是針對一般人來說。

如果買了電腦給家裡上了年紀的長輩或還在發育的小朋友用，對不習慣的人來說，可能預設狀態下的字體大小還是不是很好閱讀。尤其現在的螢幕尺寸越大、解析度越高，字體也越來越「細緻」，很多人用了大螢幕卻不一定知道怎麼調大字體，如果你擔心字體太小會影響閱讀舒適度的話，可以依照下面的方式來調整。

以下以 Windows 7 作業系統的設定方式為主。

設定方法：

第1步  在桌面任意空白處按一下滑鼠右鍵，再點「螢幕解析度」。

01  

 

第2步  開啟設定視窗後，按一下「改變文字和其他項目的大小」。

02  

 

第3步  接著請依照你的需求，點選「中(M) – 125%」或「大(L) – 150%」，再按一下「套用」按鈕，接著請登出再登入後即可設定完成。

如果日後希望能恢復預設狀態，一樣開啟這個設定視窗，再點「小 – 100%」即可恢復。

03

 

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  1. 說道：
    02-08, 2017 at 下午 8:51.48

    請問window 10開機後如何調左邊字體變大

    回覆
  2. 訪客 說道：
    07-28, 2015 at 上午 11:31.18

    謝謝

    回覆
  3. 說道：
    04-19, 2013 at 下午 10:38.31

    按這個變大後,上網其他的沒大問題,但是玩遊戲,裡面的字會掉出框框….沒法完整顯示…
    這是我不喜歡window7的地方

    回覆
  4. AndewSF 說道：
    12-22, 2012 at 上午 1:33.11

    謝謝很難得看到的關心老人使用電腦的文章！

    回覆
  5. Tiffany 說道：
    03-05, 2012 at 下午 11:26.34

    正在學當中，但是可以很清楚了解操作方式！

    回覆

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