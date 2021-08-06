好萊塢經典老電影免費看！「Retro Reel」收集 1910～1960 年代電影，週週更新！

喜歡看電影的朋友，對於老電影也同樣熱愛嗎？「Retro Reel」是一款專門播放好萊塢經典老電影的 App，收集從 1910 年到 1960 年代的經典巨作，，

全部都免費任君挑選，而且週週都會添加新的電影，計劃將會收錄數百部的電影，讓大家可以盡情的觀賞！

在程式中有提供清楚的電影分類，包含動作、冒險、喜劇、劇情、奇幻、恐怖、浪漫愛情等，使用者都可以依據自己喜歡的電影類型來做選擇，每部電影都有附上電影海報、簡介，並會列出主要演員，還會提供一些關於電影、演員或是導演的小趣聞，感覺還蠻有趣的唷！

電影可直接播放，不需註冊或登入，除了支援小螢幕的手機使用外，也適用於 7 吋或 10 吋的平板播放，在播放時還有提供快進、快退 5 秒的按鈕，不小心錯過片段或想要重覆播放某個片段都很方便。這些影片都沒有字幕，拿來練練聽力也不錯哦！提供給大家參考。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Retro Reel 軟體語言：英文 開發人員：Retro Reel – Old Movies. Classic Hollywood Films. 官方網站：https://www.retroreel.app/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 7.0 以上版本 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Retro Reel」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式後，就可以看到許多的電影，在首頁上方可看到本週新增的影片，下方還有最受歡迎的電影可以參考。在下方可切換到右側的「Genres」就能看到電影分類，可以從這邊找尋喜歡的影片類型。





這些電影的海報設計都好有時代感啊～點入想看的影片，下方就可以看到它的簡介、演員以及小趣聞。點擊「Add this film to My List.」可收藏影片，點擊「Play」則可開始播放。





在播放時，下方的播放控制器除了可暫停及調整音量外，也可以點擊箭頭快進或快退。