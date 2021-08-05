「Dinojump」又是一款讓人喊破喉嚨的聲控小恐龍跑酷遊戲

聲控的遊戲想必大家應該都不會太陌生，前幾年曾流行過的「八分音符醬」就是其中最經典的代表了，許多 YouTuber 都有拍過相關的遊戲影片，，

大家可以去懷念一番。

而今天要介紹的「Dinojump」也是一款需要透過聲控的網頁遊戲，結合 Google Chrome 的離線小恐龍跑酷遊戲來進行，只要對著麥克風說聲＂JUMP＂，畫面上的小恐龍就會跳起，幫他避開一路上的仙人掌、飛鳥等障礙物，越走越遠就能獲得越高的分數！

試玩了一下發現這聲控遊戲還真不容易玩，恐龍不聽話，好快就會屎掉啊～～想被虐一下的話，可以一起來試試看！不過這款遊戲目前只能在電腦上運行，試用在 iPhone 上完全不能玩，Android 的話，聲控的反應速度很慢，也是不太能玩，提供給想玩看看的朋友參考囉！

遊戲畫面：

初次開啟網頁時，會在左上角出現權限詢問視窗，按下「允許」使用麥克風才能玩哦！





接著說聲＂JUMP＂就可以開始遊戲，在下方也可以看到所偵測到的語音內容。





當前面有障礙物出現時，就要說出＂JUMP＂讓小恐龍跳起，不過從偵測語音到實際跳起來，會有一點時間差，大家可以測試一下，然後就比較能抓準下指令的時間點。









避不開障礙的話，就 GAME OVER 囉！