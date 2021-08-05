PhotoRoom 免費的網頁版照片去背工具

       

「PhotoRoom」之前就曾介紹過它的行動版本，去背的效果就像施展魔法一般近乎完美，還可以在去背之後加入各種精彩的背景模板，，

還有豐富的編輯工具，可以讓去背後的照片與模板融合的更好。

現在它也推出了網頁版的去背服務，去背的效果同樣很令人驚豔，只要將照片丟入網站，數秒後就能自動完成去背，但網頁版的功能就相對比較簡單一些，在去背後只可加入一些單色的背景或保留透明背景。

上傳的照片大小沒有限制，不過只支援 PNG 及 JPG 兩種格式，去背後的照片則會縮小一定比例，但不會有任何的浮水印唷！免費即可使用，也不需要註冊或是輸入驗證碼等動作，去背後即可直接下載使用，相當方便哦！

 
  • 網站名稱：PhotoRoom
  • 網站網址：https://www.photoroom.com/background-remover/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，點擊「Start from Photo」即可從電腦中選取要去背的照片，或是將照片拖曳到此區塊上傳也可以。



    接著數秒後，就可以看到去背後的成果。在上方可套用各種的單色背景，也可以保留透明背景。點擊最右側的按鈕可展開調色盤，可自行調配想要的背景色。



    最後，點擊下方的「Download」即可將照片下載保存。點擊右上角的按鈕可「重新上傳」其它的照片。

    最後更新：08-05, 2021 上午 11:30

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