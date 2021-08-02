「錢都花去哪了」超簡單的支出預算管理工具

花錢跟可以花多少錢，是兩件不同的事情，如果只是想知道自己每個月支出了多少，，

只需要做好記帳的動作就可以了，至於可以花多少錢就要交給「預算」來做管理。

「錢都花去哪了」這款 App 就是一個相當簡單的支出預算管理工具，以「實用性」及「直覺性」來設計，將操作步驟規劃的十分簡便，直接輸入支出金額，再選擇分類即可完成記錄，而預算的部份，可以預先將整年度每個月的預算都先做好設定，之後每個月程式就會自動幫你計算出當月剩餘的可花費金額囉！

在這裡的分類並不開放給使用者自訂，而是開發者以日常生活中最常見的幾個分類來做歸類，包含食、買、住、行、學、樂、寵物以及其它，如果有特別需要記下的花費內容，只要在記錄後再輸入註解即可。

程式還有提供圓餅圖，可以清楚的了解每個類別平均的花費金額外，也能看到每個分類的花費佔比，可更輕鬆簡單的掌控自己每個月的花費狀況唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：錢都花去哪了 軟體語言：繁體中文,簡體中文,英文,日文 開發人員：JIAN-XIN JIANG 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 13.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「錢都花去哪了」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

初次使用，開啟後先點擊右上角的「…」即入年度預算列表，這邊就可以逐月設定預算，下方就會自動累計年度總預算。





之後當有支出時，只要直接在下方輸入金額，按下「✓」接著選擇分類即可完成記錄。





在支出紀錄上向左滑，可以增加文字註解、修改金額或是刪除該筆紀錄。









點擊上方橘色預算條的右側圖示，即可查看目前的剩餘預算以及平均每天可再花費的額度。





點擊右上角的「圓餅圖」即可查看當月的花費狀況，下方會計算出每個類別每日的平均消費金額，圓餅圖則是顯示分類花費的佔比。





再次點入右上角的「…」下方也會累計整年度的花費，點擊右側的「圓餅圖」，就可以看到整年度到目前為止的花費分佈囉！





如果不愛預設的主題色系，可以點擊右上角的「齒輪」就能切換成綠色系了。