[限時免費]「睡眠小屋」搭配溫馨手繪微動畫的助眠環境音 App

       

已往介紹的助眠環境音 App 大多只著重在聲音的部份，提供多樣化的選擇，可以讓使用者自行搭配喜歡的聲音組合，，

不過「睡眠小屋」不一樣，它加入了視覺心理催眠機制，透過手繪畫風所營造出來的溫馨氣氛，為使用者建構出一個舒適且富有安全感的睡眠心理環境，再配合與畫面相呼應的環境音效，幫助使用者可以更快速的進入深度睡眠狀態。

它提供包含午後蟬鳴、盛夏雨夜、寒冬壁爐、細雨綿綿、春光明媚、溫暖廚房以及午夜星空這 7 種不同的場景，每個場景除了有著相當溫暖的畫風外，也都有一些小動畫，例如窗外的雨滴、被風吹動的窗簾、壁爐裡微微晃動的火光、輕輕搖擺的吊椅等，搭配環境音真的有恰到好處的舒適感。

「睡眠小屋」有提供定時器可使用，最長可設定 120 分鐘的播放時間，程式無法在背景中播放，使用時必須將畫面停留在程式之中，在設定的播放時間結束後，就會自動關閉螢幕囉！不用擔心電量的問題，若有睡不著的困擾，也許可以來試試看哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：睡眠小屋
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：ZERO Dimension
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 7.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「睡眠小屋」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後，就可以看到預設的「午後蟬鳴」主題，畫面上午睡的貓咪們還都在作著美夢呢！點擊左上角的「HOME」可展開主題列表，共有 7 種場景主題可選擇。



    每個場景的非常好看，搭配不同的環境音加入了一些微小的動畫，看起來真的相當溫馨唷！



    點擊下方的開關，就可以拖曳「小白點」設定需要的播放時間，滑動到需要的時間後，放開手即會開始倒數計時，時間結束後就會自動關閉囉！

    最後更新：08-02, 2021 下午 12:39

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