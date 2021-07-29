「謎語大挑戰」縱橫填字、猜字謎雙模式，考驗國語文能力！

       

雖然距離元宵節還很久（嗯？），不過相信猜謎語的遊戲，很多人都喜歡，，

這邊就來介紹一款「謎語大挑戰」遊戲，它提供兩種遊戲模式，大家可以依喜好來挑著玩。

首先是「填字模式」，一共有三種難度，每個難度有 15 個關卡，可自由選關來玩。它就像以前報紙上會出現的縱橫填字遊戲一樣，在黑白格中標示著一些小數字，每個數字背後都有一個小提示，透過提示來填入正確的詞即可過關。不過開發者還算是佛心的，只要點擊空格就會出現隨機排列的候選字，所有的答案用字都可以從中找到，如果真的想不出答案，還可以透過候選字來找找看線索。

再來是「反應模式」也是有 15 個關卡，但是這邊就需要一一的過關斬將，每一關必須獲得 1400 分以上才可過關。它的玩法就像元宵節在玩的猜燈謎，依謎語的題示來猜出正確的答案，答對一題可獲得 100 分，每題都必須在 10 秒內作答，而每關答錯兩次就必須重新挑戰。

題目其實都不會太過困難，但就是需要一些推理聯想的能力，還有國語文也得要有一定的基礎，蠻適合學生們來玩的，當然喜歡猜字謎的朋友都可以來挑戰哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：謎語大挑戰
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：SAN
  • 官方網站：https://pscg.work/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.1 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「謎語大挑戰」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
    •  

    遊戲畫面：

    開啟遊戲後，先來看看「填字模式」，有簡單、普通及困難三種難度可選擇，每個難度有 15 個關卡，全開放可自由選關來玩。



    進入關卡後，可在下方看到橫與直的提示，點擊空格則會出現候選字，藍色區塊會顯示所選數字的文字提示，點擊左側的「➡」可切換成直向的提示。



    一一將字填入後，全數答對即可過關。



    「反應模式」需一關一關挑戰。點入後就會開始倒數 10 秒，必須在秒數結束前回答，答對即可繼續，但答錯兩次就算失敗囉！喜歡猜謎的朋友，快一起來挑戰吧！

    最後更新：07-29, 2021 下午 3:19

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