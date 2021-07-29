你畫的貓咪有多可愛？讓「猫を描いてわかる可愛さ診断」來評比一番！

       

不知道大家對自己的畫畫能力自信心有多高？這邊有個日本的網站 Kuizy 上面有著各式各樣的繪圖診斷遊戲，其中「猫を描いてわかる可愛さ診断」就是可以在你畫出一隻貓咪後，立即評比它的可愛程度百分比，，

並給出一句評語。

你可以使用滑鼠或是繪圖板來畫畫，網站上有簡易的調色盤，有多種的顏色可以使用，也可以調整筆粗，或是使用油漆桶進行大範圍的上色，畫畫的過程沒有時間限制，要畫得隨便還是畫得精緻都沒問題。

在畫完之後，數秒內就會給出評價，還能將結果分享到 Facebook、LINE 或是 Twitter 唷！在網頁中還可以看到其他網友的作品以及可愛度評分，可以看到大家所畫出的各種不同貓咪的模樣，感覺好有趣啊！有興趣的朋友也一起來畫畫看吧！

 
  • 網站名稱：猫を描いてわかる可愛さ診断
  • 網站網址：https://kuizy.net/sketch/6893
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，往下拉一點就可以看到繪圖區，在上方可以切換顏色、畫筆、橡皮擦、油漆桶以及調整筆粗。



    畫好後，按下下方的「橘色按鈕」。



    就可以看到你畫的貓咪可愛度有多高了！



    往下滑可以看到其他網頁的作品，不過實在是不知道它對於可愛的評斷標準在哪就是了～XD

    最後更新：07-29, 2021 上午 11:48

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