把一切的綠都變成了粉紅！「RNI Aero」超特別的濾鏡 App

咦？先等一下！剛突然把本文標題再唸了一次之後，怎麼覺得有點雙關！🤣🤣🤣不過大家不要想太多，跟政治並沒有關係，，

這裡指的是大自然裡的「綠」啦～～～「RNI Aero」是蠻厲害的 App，但不會改變你的政治立場，請放心使用。

「RNI Aero」的靈感來自 Kodak Aerochrome，是一種使用於軍事和監視目的紅外線底片，可以讓所有的綠色植物呈現為紅色，就能在山上或叢林之中辨識敵方偽裝的軍事設備。而當它變成了一款照片濾鏡後，就能讓任何季節所拍攝的照片通通都有了秋天的感覺唷！

它一共設計了 18 種不同程度的紅，無論是鮮紅、粉紅還是暗紅，在這裡都可以找到喜歡的，還可以再透過亮度、對比、強度、色溫、飽和、褪色、雜訊等編輯項目，調整到更符合需求的樣貌，套用後視覺效果相當不錯哦！

免費版本僅開放前 5 種的濾鏡可選用，編輯功能也有部份上鎖，不過實際使用覺得免費的功能就十分好用了，如果只是想嘗鮮的話，已足夠！有興趣的朋友來試試吧！





▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：RNI Aero 軟體語言：英文 開發人員：Really Nice Images LTD 官方網站：http://reallyniceimages.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「RNI Aero」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後，按下「LOAD PHOTO」即可從相簿中選取要使用的照片。接著就能在下方選擇喜歡的變色濾鏡囉！





免費版本開放前五款可用，後面的 Pro 版本濾鏡也可試用看看效果。









接著可切換到「編輯工具」，透過調整亮度、對比、強度、亮部、暗部、色溫……等，讓照片看起來更加吸睛！





最後點擊最右側的按鈕，就可以選擇儲存或是分享囉！