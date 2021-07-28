把一切的綠都變成了粉紅！「RNI Aero」超特別的濾鏡 App

       

咦？先等一下！剛突然把本文標題再唸了一次之後，怎麼覺得有點雙關！🤣🤣🤣不過大家不要想太多，跟政治並沒有關係，，

這裡指的是大自然裡的「綠」啦～～～「RNI Aero」是蠻厲害的 App，但不會改變你的政治立場，請放心使用。

「RNI Aero」的靈感來自 Kodak Aerochrome，是一種使用於軍事和監視目的紅外線底片，可以讓所有的綠色植物呈現為紅色，就能在山上或叢林之中辨識敵方偽裝的軍事設備。而當它變成了一款照片濾鏡後，就能讓任何季節所拍攝的照片通通都有了秋天的感覺唷！

它一共設計了 18 種不同程度的紅，無論是鮮紅、粉紅還是暗紅，在這裡都可以找到喜歡的，還可以再透過亮度、對比、強度、色溫、飽和、褪色、雜訊等編輯項目，調整到更符合需求的樣貌，套用後視覺效果相當不錯哦！

免費版本僅開放前 5 種的濾鏡可選用，編輯功能也有部份上鎖，不過實際使用覺得免費的功能就十分好用了，如果只是想嘗鮮的話，已足夠！有興趣的朋友來試試吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：RNI Aero
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Really Nice Images LTD
  • 官方網站：http://reallyniceimages.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「RNI Aero」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後，按下「LOAD PHOTO」即可從相簿中選取要使用的照片。接著就能在下方選擇喜歡的變色濾鏡囉！



    免費版本開放前五款可用，後面的 Pro 版本濾鏡也可試用看看效果。



    接著可切換到「編輯工具」，透過調整亮度、對比、強度、亮部、暗部、色溫……等，讓照片看起來更加吸睛！



    最後點擊最右側的按鈕，就可以選擇儲存或是分享囉！

    最後更新：07-28, 2021 下午 3:50

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。