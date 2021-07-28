React Tetris 重現經典的俄羅斯方塊，免安裝！打開瀏覽器就能玩！

       

說到經典款的遊戲，許多人應該都會想到「俄羅斯方塊」吧！即使現在有各式各樣不同的遊戲類型出現，它對玩家的吸引力還是很強烈的，，

想玩的話，在 iOS 或 Android 雙平台上都可以找到相關的遊戲 App 可以下載，但如果你不想額外下載一個程式的話，只要利用瀏覽器打開「React Tetris」這個網站，就可以隨時玩上一場囉！

「React Tetris」是由一位中國的開發者所設計的模擬掌上型遊戲機，在任何的瀏覽器上都可以使用，電腦上透過方向鍵與空白鍵來操控，手機瀏覽器的話則可直接使用虛擬按鍵來觸控，除了缺少實體按鍵的手感，整體來說還原度很高。

透過左右按鍵可以調整「級別」，上下按鍵則可設定「起始行」，遊戲難度可自由做設定，不過很可惜的是遊戲除了有音效外，並沒有加上遊戲配樂，似乎就少了那麼一點點的味道，下面就在 YouTube 上幫大家找來了俄羅斯方塊的經典配樂，大家在玩的時候，可以一邊配著用，感覺更棒唷！

 
  • 網站名稱：React Tetris 俄羅斯方塊
  • 網站網址：https://chvin.github.io/react-tetris/
    •  

    遊戲畫面：

    開啟網頁後，可使用鍵盤上的「方向鍵」來控制方向、旋轉或下移，「空白鍵」可讓方塊快速掉落。不過在開始遊戲前，可使用左右鍵來調整「級別」，上下鍵來設定「起始行」。設定好後，再按下「空白鍵」開始遊戲。



    在遊戲時，右側會顯示下一個方塊的樣式，遊戲速度則會隨著級別的提升越來越快。



    整排消除的時候，一樣超爽快的啊！如果中途想休息，可按下「暫停」鍵，只要將網頁留著不要清除，下回還是可以接續玩哦！

    最後更新：07-28, 2021 上午 11:11

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