Resizer 輸入圖片網址即可兩倍放大！去除噪點效果驚人！

       

「Resizer」是一款網頁版的圖片放大工具，只要輸入以 jpg 或 png 結尾的圖片網址，它就能將該圖片進行兩倍的放大，，

並可同時減少噪點，處理的結果相當不錯。

輸入的原始圖片尺寸上限為 1000px，主要可用於插圖、向量圖檔，如果拿來放大照片，效果可能就沒那麼理想，不過還是可以嘗試看看。這個線上服務可完全免費使用，放大後的圖片可直接下載，也不用再經過註冊或輸入驗證碼等動作。

上傳的圖片在 1 小時後就會自動刪除，不過它必須透過圖片網址的方式而無法從電腦直接上傳，對使用上是有那麼一點小限制，但如果你需要放大圖片剛好就在網路上，就可以很方便的處理囉！

下方的對比圖是以原圖放大兩倍與使用「Resizer」放大後的局部比較，很明顯的使用「Resizer」放大的圖片平滑很多，邊緣的鋸齒與噪點都消失了。

 
  • 網站名稱：Resizer
  • 網站網址：https://resizer.in/
    •  

    操作畫面：

    開啟網頁後，將需要放大的圖片網址直接貼到方框中，然後按下「ReSize Photo」。



    等待下方出現「Download Generated Photo」，點擊該按鈕即可將放大後的圖片保存到電腦中。

    最後更新：07-26, 2021 下午 12:16

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