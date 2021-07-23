快來玩！東京奧運版本的 Google Chrome 離線小恐龍遊戲

受疫情影響一延再延的東京奧運，終於即將在今晚開幕，雖然很可惜沒辦法到場為運動選手們加油，，

但我們可以打開瀏覽器來玩玩東京奧運限定版的離線小恐龍遊戲，一起感受參與比賽的刺激感！

原本 Google Chrome 瀏覽器在網路斷線的時候就會出現一個以恐龍為主角的橫向跑酷遊戲，簡單使用空白鍵就能操控恐龍跳起，閃避前方的各種障礙物，跑得越遠就能獲得越高的分數。沒想到他們還為了東奧推出了各種不同運動版本。

如果不想讓網路離線，也可以在網址列輸入 chrome://dino/ 來啟動遊戲。一開始看起來就與原來的恐龍跑酷遊戲一樣，但前方的障礙物除了原本的仙人掌、飛鳥外，竟然還出現了「火炬」，此時可千萬別跳過它，而是要直直的撞上去，這樣才能真正的切換到奧運模式。

奧運模式的運動項目有很多不同的種類，有衝浪、跨欄、游泳、馬術障礙賽、馬鞍等，而會輪到哪一種是隨機的，如果想要玩不同的運動，可重置網頁後，再次觸碰「火炬」，通常就可以轉換不同類別的運動項目囉！轉換運動項目時，除了場景會改變外，小恐龍的造型也會跟著變換，看起來萌萌唷！

操作畫面：

開啟網頁後，按下空白鍵就可以啟動遊戲。





看到前面有「火炬」時，不要怕！給它撞上去就對了。





至少會遇到哪一種運動項目，就看運氣了！各種的運動中的小恐龍都有點可愛，跳起來的樣子也很萌，玩法則一樣是透過空白鍵來操作。













不小心碰到障礙物時，小恐龍身上就會掛上獎牌唷！如果想要玩不同的運動項目，就要重新整理網頁，重新觸碰「火炬」才能轉換。