「Typeshift」滾動式英文拼字遊戲，還有線上英英字典可查！

       

想在休閒時刻玩點遊戲，又想要同時能學到一些東西的話，就來玩玩「Typeshift」這款英文拼字遊戲吧！它的玩法很特別，，

透過滾動畫面上的字母，拼出一個有意義的單字，並將所有的字母都運用到，就能過關。

每個關卡都有幾個核心的單字，它們都是日常生活中較常見或較常使用到的單字，只要拼到這些單字就能過關，不過字母能組成的當然不止這些核心單字，在玩遊戲時，也可以儘可能的將這些隱藏單字給拼出來唷！

如果幸運找出陌生的單字，還可以在過關時，點擊單字連結開啟線上的 Merriam-Webster 英英字典，學習單字的發音、字義與例句等內容，並可將單字加入最愛，方便日後複習。

而除了基本的關卡外，遊戲還有另一種 clue puzzles 線索謎題，這部份就比較像在玩填字遊戲，透過謎題所提供的線索，運用有限的字母來拼出正確的單字，這就不是腦內單字量足不足的問題，還得有能理解線索的能力，難度就更高了，對自己英語能力有信心的朋友，可以來挑戰看看哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Typeshift
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：STFJ LLC
  • 官方網站：http://www.playtypeshift.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 14.0 以上 / Android 4.1 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用（查字典需連網）
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    開啟遊戲後，會先進行教學，滾動字母在正中間的欄位中拼出有意義的單字，就能將字母變成綠色，將所有的字母都變綠色即可過關。



    在右上角可以看到已有多少字母轉為綠色。完成教學關後，就可以進入正式關卡，開始挑戰囉！



    過關後，可看到自己所花費的時間，「Core Words」就是核心單字，基本上找到這三個單字就能將所有的字母都運用到。下方的「Additional Found Words」就是你額外找到的單字，而無論是核心單字還是額外找到的單字，都可以點擊開啟線上字典查看相關的釋義、發音等資訊。點擊左下角的「Favorite」則可將單字加入最愛。



    基礎 Vanilla 關卡只有五關，全部完成就可以解鎖「Strawberry」以及「Peach」關卡包。



    「Strawberry」就是線索謎題，一樣也只有五個關卡，進入關卡後，在下方可看到線索，透過這些線索來拼出單字，拼出後，再點擊線索即可完成答題。



    回到首頁，每天都有「Daily Puzzle」可以玩唷！



    點入「Favorite Words」即可查看那些加入最愛的單字，點擊單字可再次開啟線上字典。

    最後更新：07-23, 2021 上午 11:23

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