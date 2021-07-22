免費下載！Vecteezy 數量龐大的向量插圖、照片、影片素材庫

「Vecteezy」是一個圖量相當龐大的素材網站，除了照片、向量插圖外，也包含影片，，

可以為各種領域的使用者提供專業的影像素材。網站有整理出相當清楚的分類，方便使用者查找，當然也可以直接輸入關鍵字，更精準的找到相關的資源。

不過網站上提供的素材並不完全都是免費的，有部份也是需付費才能下載的，但別擔心，在選擇分類或是搜尋之後，還可以再進一步使用強大的過濾器來設定所需的條件，就能輕鬆的找到到各種免費的素材囉！

下載圖片時不需特別註冊帳號，直接就可將素材保存到電腦中使用，但要注意的是免費使用需標註來源，在下載時網站上都有說明該如何標註，圖量使用需求大的朋友，「Vecteezy」也有提供年訂閱及月訂閱制的付費方案可以參考唷！

網頁畫面：

開啟網頁後，可使用搜尋欄用關鍵字來查找需要的素材，前方可切換要查找的素材類型，向量圖、照片或影片。點擊左上角的「Explore」則可展開分類列表。





分類列表也是區分為向量圖、照片及影片三個部份，點擊最下方的「Category」就可以看到各別更完整的分類囉！









點入分類或搜尋後，都可以在左側邊欄使用過濾器設定條件，包含內容類型、授權類型、圖片方向等，可更精準的找到符合需求的素材。





找到需要的素材後，就可以點擊右側的「Free Download」，再選擇「Free License」，若是免費使用請務必按網站的要求標註來源唷！





下載的壓縮檔中基本上都會包含 EPS、JPG 兩種格式。