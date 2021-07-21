「Bomb Club」炸彈連鎖反應益智遊戲，一爆還有一爆爆！

「Bomb Club」是一款漫畫風格結合 3D 視角的炸彈連鎖反應益智遊戲，每個炸彈俱樂部成員的畫風都很好看，不過實際在遊戲關卡中運用的炸彈則是偏可愛風，，

漫畫風格的角色則會在轉場或是演示劇情的時候出現。

在遊戲關卡，玩家需依照每種炸彈的不同特性來安排它們的位置，讓炸彈們可以一個接連一個的爆炸，直到將關卡中的所有炸彈都清光就能過關。Basic Bomb 會以自我為中心引爆九宮格範圍內的其它炸彈，Baby Bomb 則只能炸到上下左右四方的格子，像機器人的 Laser Bomb，可橫向或直向點燃同一線的所有炸彈，隨著關卡的推進，還有更多不同功能的炸彈會陸續推出。

而除了炸彈之外，還會有各種不同特殊功能的「炸彈帽」出現，將些炸彈帽戴在炸彈上方，就可以讓炸彈產生新的爆炸特效，引爆炸彈的方式可說是十分多元，玩起來新奇又有趣！不過介面語言只有英文及法文可選擇，角色之間又經常會出現落落長的對話，要認真看還真花費精神，但他們的對話其實蠻有趣的，有耐心的朋友不妨看看，也許還能順便多學點英文單字哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Bomb Club 軟體語言：英文,法文 開發人員：Antoine Latour 官方網站：http://bombclub.sos-webcomic.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲就可以在畫面上看到那些炸彈俱樂部的成員們。點擊「PLAY」即可進入關卡地圖。





點擊「淺灰色」關卡，再按下「PLAY LEVEL」進入關卡。





成員們會開始進行對話，點擊畫面任一處可推進對話劇情，但真的蠻落落長的，如果不想看的話，可直接點擊右上角的「x」跳過。









接著就會開始進行玩法教學，在上方會有目前的動作指示，使用單指左右滑動可調整不同視角。





接著將下方的炸彈擺放在白色方框處。





然後按著其中一個炸彈不放，直到炸彈被點燃就會產生連鎖效應，將所有的炸彈清空。









每個關卡都會至少有兩小關。關卡的目標是清光所有的炸彈，但如果可以連同「煙火」一併點燃的話，就可以增加得分。





過關時，所有的成員都會出來幫你慶賀哦！





在擺放炸彈的時候，會以「白點」來顯示引爆範圍，可以做為放置炸彈的參考。









擺放雷射炸彈時，也同樣可以看到它的引爆位置。





關卡地圖相當豐富，每個小泡泡球都代表該關卡會出現的新元素，點入下方的「NITRONOMICON」可查看目前已解鎖的所有元素以及各個角色的相關說明唷！