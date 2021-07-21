Charatore 日系漫畫頭像製作工具

有些為人比較低調的朋友，在社群平台上都會選用 Q 版的漫畫頭像來代表自己，既能保持低調又可以加入一些個人的特色。在網路上可以找到蠻多免費的頭像製作工具，，

本篇就要來介紹一個來自日本的漫畫頭像產生器 — Charatore。

使用「Charatore」就像在玩紙娃娃遊戲一般，可以從最基礎的臉型開始製作，有相當豐富的五官選項，要做出一個與自己相似的頭像並不是太困難，而且所有的項目皆男女有別，男生的臉型就有較多粗礦的選項，女生的則偏精緻一些，無論是男生還是女生都能找到適合的元素來做組合。

髮型、髮色、服裝、配件到背景圖，都有相當多的選項可以使用，雖然是中英文穿插的介面，但完全不用擔心會有使用障礙唷！免費版本可保存兩種尺寸的頭像，提供個人自由運用到 Facebook、Twitter、LINE 或是 YouTube 等社群平台做為個人頭像使用，如果需要較高的解析度運用到名片、廣告、網頁等其它商業用途，網站也有提供三種付費方案可選擇，有需要的朋友可以參考看看。

網頁畫面：

開啟網頁後，可在左上角選擇要製作男生還是女生。接著就可以在右側從「臉型」開始一一的選擇製作。





每個項目都有非常多的選項可以使用，部份也有多色可以選擇哦！











臉部五官、髮型都搞定後，就可以在上方切換到「服裝」的部份。有各種的服飾可供選擇，上衣、外套、褲子、裙子、帽子、髮飾等。









再來還有「配件」，包含眼鏡、物品以及寵物、旗幟等。









最後再選張漂亮的背景圖後，就可以點擊右上角的「相機」完成頭像。





在結果頁上方就有說明它的使用權限，運用在一些社群平台上做為頭像都沒問題，不過若是想要用於商業用途，製作廣告、名片、網頁等，就需要參考右側的付費方案囉！





提供長形與方形兩種圖片尺寸，直接在圖片上按滑鼠右鍵選擇「另存圖片」即可將其保存到電腦中。