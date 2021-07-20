Designify 超強去背工具，可自動合成精美背景！商品圖、人像皆可用！

       

網路購物的發展越來越蓬勃，在看不見、摸不到實品的網路上，商品圖拍的好不好、設計的夠不夠吸引人就相對重要許多，，

有做過網購的都知道，拍好商品照後，都大多都需要進行去背，才能做後續的商品圖或是廣告 Banner 的製作，嚴格來說商品去背並不是十分困難的事，但卻是一件很花時間的事，如果你手邊正有一堆的商品圖需要去背，那一定要來「Designify」試試，絕對可以幫你省下大把大把的時間！

「Designify」是一個 100% 免費且全自動的去背工具，相當適合經營網購的朋友來使用，辨識度非常精準，而且在數秒內就能完成去背的動作，並提供數十款的背景可自由選用，直接就能合成出一張精美的商品圖，還可批次將多張商品圖套用相同的設計唷！

如果有需要的話，網站上還有提供編輯工具，可以調整物件位置、陰影……等，也可以進一步加入自家的 logo 或是其它的圖片。目前網站可支援上傳 12MB 以內的 JPG、PNG 圖檔格式，產出的圖片則限縮在 600×600 大小，未來會推出自訂解析度的功能，有興趣的朋友可使用 Email 進行註冊以便追蹤相關的最新消息。

除了一般的商品圖外，包含人像的照片也可有效的辨識並去背，依照片主體的不同，提供的合成背景也會有不同的選擇，若想要製作一張特別的社群頭像，也可以來這裡嘗試看看哦！

 
  • 網站名稱：Designify
  • 網站網址：https://www.designify.com/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，點擊右側的「Upload Image」即可從電腦中選取要編輯的照片。



    選入照片後，需待數秒的時間讓程式進行去背。



    去背完成後，就可以在下方看到各種的合成圖片。如果只想要去背後的商品照，也沒問題哦！



    選擇想要的設計後，就可以點擊「Download」下載圖片。有需要的話可到「Edit」進行編輯。「Automate」則可批次套用相同的設計，一次最多可處理 10 張照片。



    如果是處理人像的照片，自動推薦的背景就會有其它不同類型的選擇。

    最後更新：07-20, 2021 下午 4:17

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