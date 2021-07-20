「POSTogethER」有名人、圖文創作者加持的簡訊實聯制海報產生器

       

三級警戒以來，大家都已經很習慣到哪裡都要實聯制了，一開始的實聯制就像多頭馬車一樣，，

各個店家都用自己的方法來執行，好在後來政府統一推出了簡訊實聯制，讓所有的店家都可以輕鬆申請，民眾也能輕鬆使用。

而大多數的店家在申請後，都是直接將申請網站提供的 QR Code 印製出來張貼在店門口，雖然簡單明瞭，但少了點美學的成份，如果覺得那張白底大大的 QR Code 與自家店門的風格迥異的話，可以到「POSTogethER」這個網站來製作一張獨特又吸睛的實聯制海報唷！

「POSTogethER」是由光曜町數位行銷公司所發起的一個活動，要來幫店家免費製作實聯制的海報，並有多位名人響應，還有許多知名的圖文創作者加入設計，所有的海報設計都能免費選用，只需簡單填入場所名稱、場所代碼就能快速製作，若有需要的話還可加入提醒文字，最多可填入 18 個字。

製作完成即可直接下載海報的 JPG 圖檔，印出來就能張貼在店門或店內取代原有的白底 A4 實聯制 QR Code 囉！

 
  • 網站名稱：POSTogethER
  • 網站網址：https://www.postogether.tw/
    •  

    使用方法：

    進入網頁後，往下滑或是點擊「立即製作實聯制海報」。



    接著有職業、名人及創作三種類型可以選擇，創作聯盟的選擇性較多。



    將滑鼠移動到想要的海報設計上方，即可點擊「免費製作實聯制海報」。



    填入場所名稱、場所代碼，有需要的話可再輸入提醒文字，勾選「我已閱讀並遵守海報使用」之後，按下「立即製作」就能將海報圖檔下載回來囉！

    最後更新：07-20, 2021 下午 4:23

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