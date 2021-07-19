「Vaporgram」蒸氣波復古風格照片、影片、GIF 動圖編輯器

       

「蒸氣波」不單指音樂的類型，它也是視覺藝術的一種，雖然不是很大眾的口味，，

但帶有濃厚復古感的獨特風格，在照片堆當中絕對是引人注目的，如果你也喜歡這類型的風格，或對它感興趣，可以來試試這款在 Google Play 評價相當高的「Vaporgram」影像編輯器。

「Vaporgram」不止可以對照片進行加工，也可在影片或 GIF 動圖上添加各種蒸氣波的元素，免費版本的功能就相當好用且強大，在靜態照片的編輯工具中，提供有多款特別的貼紙，像是大衛雕像、日本動漫迷因圖、舊電腦、文字貼紙等，甚至還可以將自己的照片去背後，變成貼紙的一部份。

還有各種毛刺、VHS 特效、3D、RGB 效果、特殊濾鏡、紋理、故障效果等，全都可依喜好自由組合，輕輕鬆鬆就能讓照片變得超級吸睛！而除了它的編輯功能很驚人外，程式本身的介面也相當復古，類似早期 Windows 的操作視窗，在使用 App 的過程本身就是一種享受！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Vaporgram
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Ｍ.Ａ.Ａ Ｆｏｒ Ａｐｐｓ 🌊
  • 官方網站：http://maaforapps.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.3 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Vaporgram」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後，點擊「Start」進入就可以選擇要編輯的檔案類型。照片、影片、GIF 動圖或是從空白的畫板開始編輯。



    以照片為例，可從相簿選取照片或直接拍照。接著就可以進行裁切，有多種尺寸比例可選擇，初次使用的話，程式都會有像右圖的說明，基本操作都很簡單直覺。



    接著就可以使用下方的編輯工具，來為照片增添更多蒸氣波的元素。任何的編輯只要確定後，點擊「✓」即可套用。



    還可加入貼紙、相框、各種不同格式的文字。不過要特別注意，若相框與貼紙都想使用的話，需先使用相框，否則先前加入的貼紙會在使用相框後消失哦！另外，在貼紙清單上方點擊「+」可加入自己的照片做為貼紙使用，右側也有其它更多的貼紙分類可選用。



    加入貼紙後，可自由縮放、旋轉角度，點擊貼紙左下角的「‧」則可進行簡單的裁切、擦去部份區域、調整透明度等。



    完成所有的編輯後，就可以點擊右上角的「✓」將照片儲存到相簿中，也可再進一步分享唷！

    最後更新：07-19, 2021 下午 5:29

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