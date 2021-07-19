「花蓮縣打字練習網」中英文章、注音、英文字母打字練習

台灣各縣巿政府教育局處或是各級學校因應數位時代的來臨，都有一些雲端的教學、學習資訊可以供教師學生取用，只要使用 Google 關鍵字搜尋都可以找到一些很不錯的資源，，

尤其在防疫停課不停學的這段期間，可以找到更多各式各樣不同的線上課程來學習。

不過本篇要介紹的「花蓮縣打字練習網」是早在很久之前就已經開始提供學生們可以線上進行打字練習的網站，就算不是學生，也可使用訪客身份來這裡練習打字唷！網站上準備的練習內容相當豐富且多元，除了各種長文、短文的中英打練習外，初學者也可以透過注音符號或是英文字母的練習來熟悉鍵盤的位置。

另外，還有靜思語、英語新聞以及公視新聞可選擇，在練習打字的過程中，也可以順便了解目前的新聞時事，不過今天在使用時發現公視新聞的部份似乎有些問題，無法正常使用，希望花蓮縣政府教育處可以進行修復啊～透過打字真的會較認真閱讀文章內容，同時又能加強打字速度，可說是一舉兩得。

中打文章的部份也有許多詩詞、成語或是不錯的文章內容，如果家裡的小孩正處於初學打字的階段，到這裡來練習是一個蠻好的選擇唷！

網頁畫面：

開啟網頁就可以看到各種提供中文打字練習的長短文，在標題後方都有顯示練習字數，可依自己的程度來做選擇。





將網頁往下滑動，可在右側看到「功能選單」這邊就可以切換練習英文打字、英文字母、注音符號或是英文新聞等選項。





選擇想要練打的文章後，就可以準備開始。先在紫色的準備區點一下，調整好輸入法後，按下 Enter 即可開始。打完一行記得按 Enter 換行。









全部打完之後，就可以按下右上角的「確定送出」查看自己的成績囉！