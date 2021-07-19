「peace」正能量環境音樂播放器，結合環境音、lofi與深呼吸練習！

       

「peace」就如同它的名字一般，是一款可以為使用者帶來平靜的環境音樂播放器，除了有數十種的環境音可自由搭配外，，

還收錄了數以千計的歌曲與 lofi 音樂，可幫助放鬆身心，在緊張、焦慮、煩燥時，不妨跟著深呼吸練習平靜你的心，有冥想習慣的朋友，也相當適用。

每天打開程式時，都可以看到一句值得細細品味的勵志名言，也許可以由此啟發一些新的想法唷！程式的介面配色看起來十分舒服，配合手機系統的深淺模式，介面也會跟著一起轉換，夜間使用也不會感到刺眼不適。

功能選單簡潔清晰，簡單區分出環境音、音樂與呼吸練習三大區域，適合睡前或需要專注時，可以進入環境音選單，程式已有預載三款不同主題的環境音組合，如果覺得沒有喜歡的，也可以自行手動進行混音，並可保存組合方便後續使用。

音樂的部份也進行了簡單的分類，包含 lofi 音樂與一般音樂選單，另外還特別列出了雨水放鬆鋼琴吉他早晨的氛圍四個音樂按鈕，每回點擊都會隨機播放相關的音樂，如果懶得選音樂的話，就可以讓這些隨機音樂按鈕為你帶來驚喜哦！

如果是睡前使用，還可以搭配播放定時器使用，音樂就會在指定時間自動停止囉！免費版本即可使用大部份的功能，若想要將喜歡的音樂加入最愛，就需要付費解鎖更進階的功能，提供給大家參考。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：peace
  • 軟體語言：繁體中文,英文
  • 開發人員：Long Nguyen / CAFF Team
  • 官方網站：https://apppeace.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    操作畫面：

    開啟程式就可以看到一句勵志名言，不過程式的字體似乎有點過大，最上面的問候語都無法完整顯示，下方的分類按鈕的文字也都快跑出格子外了。但這些都不影響使用，這邊就先點入「睡得更好」來看看吧！預載了三個環境音組合，可先聽聽看，如果都不合胃口，可點擊右上角的「新混音」自己搭。



    混音的部份不限數量，可自由混用，點擊下方的「體積」即可調整每個環境音的音量大小。



    搭配好要使用的環境音後，按右下角的「保存」即可設定混音名稱，之後就能直接在清單中選用囉！



    「放鬆你的靈魂」裡有相當多的音樂可以收聽。最上方的四個按鈕就是可以隨機聽音樂的部份，每回點擊都可以獲得不同的音樂唷！下方則是 lofi 與一般音樂列表，點擊 lofi 音樂右側的「查看全部」可看到更多的 lofi 音樂。點擊右上角的「放大鏡」則可輸入關鍵字來搜尋相關的音樂。



    展開下方的播放控制器，再點擊右側的「時鐘」就可以設定播放定時器，在指定的時間自動停止播放。



    最後的「保持冷靜」就是深呼吸練習，開始前可先設定想要練習的時長，接著按下「開始」就能跟著畫面上的動畫與語音進行呼吸練習。



    點擊右側的選單鈕，可調整呼吸及屏住呼吸的秒數。

    最後更新：07-19, 2021 上午 11:10

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