2017/2/24 更新：iSpy 軟體版本更新至 v6.6.3.0 最新版，已內建繁體中文介面。

很多人會在家裡或辦公室、工廠安裝監視攝影器材來錄影、監控戶內外的動靜，不過如果你沒有那麼多的預算花大錢裝專業的設備，也可以直接用筆記型電腦上的 Webcam 網路攝影機或外接式的視訊攝影鏡頭、IP CAM，搭配以下介紹的 iSpy 自動監控錄影軟體來做。

iSpy 是一套相當實用的自動監控錄影工具，它可以同時匯入、管理多個不同的攝影鏡頭、IP CAM 或其他影音輸入設備，讓我們用一台電腦就可以錄下多個不同攝影鏡頭拍下的畫面。

其中最大的特色就是 iSpy 可以支援視訊「動態捕捉」與音量監控功能，一旦發現畫面有變動或聲音大到超過指定標準時，便可啟動錄影功能自動錄影存檔（平常不錄影，有動靜時才錄影）。存檔時，為了避免塞爆硬碟，還可設定資料夾的最大使用空間，如果使用超過 70% 的儲存空間，則會自動刪除較舊的影片檔。簡單的說，就是有動靜才錄影、錄滿自動循環使用儲存空間。

除了可以在自己電腦上看到錄影畫面之外，還可透過 iSpy 網站遠端瀏覽即時的錄影畫面。而 iSpy 也提供了其他付費才能使用的進階版功能，包括使用手機瀏覽監控畫面、自動將影片上傳到 YouTube、有狀況自動發出手機簡訊通知、連線與斷線通知...等等，整個相當方便。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： iSpy

iSpy 軟體版本： 6.6.3.0

6.6.3.0 軟體語言：繁體中文、英文..

軟體性質： 免費軟體（大部分功能都免費，少部分進階功能需付費）

免費軟體（大部分功能都免費，少部分進階功能需付費） 檔案大小： 23.0 MB

23.0 MB 系統支援： Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win 10（支援32/64位元）

Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win 10（支援32/64位元） 官方網站： http://www.ispyconnect.com/

http://www.ispyconnect.com/ 軟體下載： 按這裡

切換成「繁體中文」操作介面的方法：

在後來版本的 iSpy 軟體已經支援了繁體中文語系，當你安裝好軟體之後，請點「Options」→「Settings」開啟設定選單。



在「Options」選單中可點選「中文（繁體）」的選項，按下「OK」按鈕後，便可將軟體切換成中文介面。

========= 以下為舊版軟體的操作說明，使用方法跟新版本其實差不多 =========

一、安裝、使用方法：

第1步 安裝好 iSpy 軟體並開啟之後，按一下左上角的「新增」再從選單點選你要新增的攝影鏡頭或視訊輸入來源，如一般 Webcam 用的「本地攝影」。

第2步 接著請在「選擇本地設備」選單中點選你的視訊攝影鏡頭，再按一下「確定」按鈕。

第3步 接著會出現一個「編輯監視器」的視窗，讓我們調整視訊攝影鏡頭的相關設定，大部分會動到的是下面的畫面尺寸與攝影鏡頭的屬性調整，譬如說亮度、對比、飽和度...之類的。

第4步 除此之外，我們也可切換到「運動檢測」分頁，設定動態捕捉的靈敏度與檢測範圍….等等細節。