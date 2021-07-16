就是要你抬頭挺胸！PostureMinder 坐姿校正、久坐提醒器
許多在辦公室上班或是在家工作的朋友，都一定會有久坐、坐姿不正的問題，長時間下來不是肩頸痠痛就是腰背疼痛，，
如果你也是坐著坐著就會越來越歪、越來越駝的朋友，這款「PostureMinder」瀏覽器擴充套件快點下載回來使用！它支援 Google Chrome 瀏覽器，可依自己的使用需求來分別設置坐姿校正與久坐的提醒間隔時間，當然也可以僅選擇使用其中之一。設定的時長最短 1 分鐘，最長則可設定 59 分鐘。
它只提供文字與音效定時通知，而非使用攝影鏡頭來隨時監測，不會有個人隱私外洩的隱憂。另外，提醒訊息要停留在螢幕上多長時間也可自由設定，想要提醒強度高一點的話，也可以選擇手動點擊關閉唷！想要有個小幫手可以時常提醒自己注意坐姿、不要久坐的話，可以參考看看哦！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：PostureMinder
- 軟體版本：1.3.3
- 軟體語言：英語
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：59.42KiB
- 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）
- 軟體下載：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
使用方法：
第1步 開啟下載網頁後，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」即可完成安裝。
第2步 接著在工具列上或擴充功能清單中點擊「PostureMinder」圖標，就可以設定需要的提醒間隔時間或是開啟/關閉各項功能。設定完後記得點擊「Update」才會生效哦！
第3步 當提醒時間到時，就會在右下角彈出通知視窗，而且每回都會寫上一句話、用不同的方式稱呼你。
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第4步 久坐通知也一樣都會在指定的間隔時間準時出現來關心你的小屁屁。