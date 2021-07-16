就是要你抬頭挺胸！PostureMinder 坐姿校正、久坐提醒器

許多在辦公室上班或是在家工作的朋友，都一定會有久坐、坐姿不正的問題，長時間下來不是肩頸痠痛就是腰背疼痛，，

而久坐對於身形上也會有一定的影響，雖然我們都知道要抬頭挺胸、要坐直不要駝背、不要翹腳，但一整天工作都要坐得那麼正，真的是相當不容易的。

如果你也是坐著坐著就會越來越歪、越來越駝的朋友，這款「PostureMinder」瀏覽器擴充套件快點下載回來使用！它支援 Google Chrome 瀏覽器，可依自己的使用需求來分別設置坐姿校正與久坐的提醒間隔時間，當然也可以僅選擇使用其中之一。設定的時長最短 1 分鐘，最長則可設定 59 分鐘。

它只提供文字與音效定時通知，而非使用攝影鏡頭來隨時監測，不會有個人隱私外洩的隱憂。另外，提醒訊息要停留在螢幕上多長時間也可自由設定，想要提醒強度高一點的話，也可以選擇手動點擊關閉唷！想要有個小幫手可以時常提醒自己注意坐姿、不要久坐的話，可以參考看看哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： PostureMinder

PostureMinder 軟體版本： 1.3.3

1.3.3 軟體語言： 英語

英語 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 59.42KiB

59.42KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 開啟下載網頁後，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」即可完成安裝。





第2步 接著在工具列上或擴充功能清單中點擊「PostureMinder」圖標，就可以設定需要的提醒間隔時間或是開啟/關閉各項功能。設定完後記得點擊「Update」才會生效哦！





第3步 當提醒時間到時，就會在右下角彈出通知視窗，而且每回都會寫上一句話、用不同的方式稱呼你。





第4步 久坐通知也一樣都會在指定的間隔時間準時出現來關心你的小屁屁。