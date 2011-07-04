從上個月底 Google 推出自己的社群網站 Google+ 之後，越來越多人收到了邀請函也加入了 Google+ 的世界。這個全新的網站看起來雖然長得有點像 Facebook，不過裡面卻藏了一大堆其他網站看不到的貼心功能與超實用工具。

如果你剛好也收到了 Google+ 的邀請函，剛好也想玩玩 Google+，除了可以先看一下之前的這篇「簡單介紹 Google+ 社群網站」，也可參考以下的幾個實用技巧，肯定能讓你越玩越順手。

24 個必學的 Google+ 小技巧 （超實用）

1.閱讀「首頁」中的訊息時，按一下鍵盤的「j」可閱讀下一則，按「k」閱讀上一則，這跟 Linux 裡的 vi 之類的編輯器很像。特別的是，按「j」 一則一則往下閱讀翻到頁尾時，會自動往下翻頁，不必再用滑鼠按。

2.使用「j」、「k」按鍵瀏覽訊息時，可隨時按「Enter」鍵發表回應。

3.如何使用粗體、斜體或在文字上面加刪除線？

文字加粗： 不來恩 （在文字前後加上星號「*」，如：*不來恩* ） 文字傾斜： 不來恩 （在文字前後加上底線「_」，如：_不來恩_ ） 文字加刪除線： BRIIAN （在文字前後加上橫線「–」，如：-BRIIAN- ）

注意！ 如果要使用中文字的刪除線，請在「-」後面加個「.」，如「-不來恩-.」這樣。

4.發文、回應或修改訊息時，可以按一下鍵盤上的「Tab」再按「Enter」鍵，即可快速送出。

5.發文時可選擇接收對象與群組，直接按「新增分享對象」選取指定帳號或社交圈即可。只要你事先將不同類別的朋友安排在不同「社交圈」裡，發文時就不用擔心你跟好朋友的對話被其他不熟的人或父母、老師、同事或主管看到了。

6.發文或回覆訊息時，可以先輸入「@」或「+」再緊接著輸入使用者的名稱（或 Email 帳號），此時會出現選單讓我們點選使用者名稱，即可直接在訊息或回應中顯示對方的名字、指名回應。

7.發文後，發現打錯字的話怎麼辦？在自己發出的訊息右上角的按鈕按一下，可以選擇編輯、刪除、停用留言、停用轉貼..等功能。

8.閱讀訊息時，點一下上方的時間，可以直接開啟該則訊息的專屬網頁，方便我們把網址分享給其他 Google+ 站外的網友瀏覽。

9.閱讀訊息時，點一下「限定開放」，可以查看閱讀權限，看看有哪些人可以閱讀該則訊息。

10.如果某則訊息很多人回應，一直佔據「訊息串」的上方，讓你很煩的話，可以在訊息右上角的箭頭按一下，出現選單後再點「忽略這則訊息」，即可讓他不再吵你。

11.Google+ 網頁右上角的訊息通知區域除了可以顯示全部的訊息通知總覽，按上方的「較新」、「較舊」直接瀏覽通知的內容，不用點進去網頁就可以知道最近的動態。除了用滑鼠按，也可以直接按鍵盤上的「←」、「→」左右鍵快速翻頁。

此功能支援 Google 其他網站群，只要登入後有出現類似的通知工具列都可以直接在上面閱讀你的 Google+ 最新動態，不用開 Google+ 網頁也可以馬上回應...。

12.在網頁右上角的通知區域閱讀最近的更新狀態時，如果不希望某一則訊息一直跳出來吵你，可以按一下下方的「忽略這則訊息」讓它安靜點。

13.在「首頁」點一下左邊的「圈外訊息」，可以查看「他有加你、你沒加他」的其他網友所分享的訊息。

14.在首頁時按2下鍵盤的「q」，可快速跳到「即時通訊」的搜尋框，讓我們選取要聊天的對象。除了即時文字一對一聊天之外，還可支援語音、視訊對談、多人視訊會議。

15.在瀏覽訊息串裡面的照片時，如果對方一次貼了2張以上的照片，按了縮圖瀏覽時，可以用滑鼠滾輪或鍵盤「← 」、「→」左右鍵快速翻頁。看完後，按一下鍵盤的「ESC」按鍵即可跳回原本的地方。

16.如果你使用 Google Chrome 瀏覽器，可以直接從桌面將圖檔拉到發言框，他會在背景自動上傳圖檔，邊上傳可以邊打字，不用再按一堆按鈕選取、上傳。

17.開啟你自己上傳的照片時，可以在照片右下角按一下「動作」選單，再按「編輯照片」，即可套用多個視覺特效。

18.發現網站有bug、功能不正常時，可以按一下網站右下角的「意見回饋」，直接用滑鼠圈選有問題的區塊，然後再輸入你要回報的問題即可。如果頁面中有不希望被看到的隱私資訊，也可以先按「塗黑」按鈕把隱私資訊塗黑再圈選回報。

19.當你啟用 Google+ 帳號後，可能會發現 Email 信箱裡面有一大堆通知信，如果要取消的話，請按一下右上角的設定圖示，再點「Google+ 設定」，即可在設定頁面中勾選要出現或不出現哪些通知信。

20.開啟「這個」網頁，登入後即可快速備份 Picasa 相簿、個人資料、Google+ 訊息串的內容、Google Buzz 裡面的內容與你的 Gmail 通訊錄與社交圈的等資料。

21.當我們編輯個人資料時，如果想確定這些關係到個人隱私的項目是否有藏好，可以點一下右上角的「用其他身分查看個人資料」，我們可以輸入指定帳號看看對方是否能看到你要讓他看的資訊，或者按「網路上所有的人」看看其他不認識的人會不會看到不該看的東西。從這邊按一按就好，不用一直登出、登入。

22.編輯「個人資料」時，可以按一下左側大頭貼下方的社交圈圖示，即可設定要不要顯示或顯示哪一群好友的圖示。

23.如果朋友沒帳號或懶得註冊，可以先給他「這個」demo 版的頁面試玩，裡面有幾個重點功能可以邊按邊展示。可惜目前只有英文版。

24.如果你有 Android 手機，可以下載安裝「Google+應用程式」，除了瀏覽、發訊息之外，還可支援打卡、拍照上傳..等等功能，出門在外也能輕鬆 Google+。