極簡時尚的條列式「計算機」運算過程一目了然！

       

iPhone 內建的計算機原本的功能就很簡單好用，足以應付一般生活的計算需求，如果需要更進階的功能，，

也只要將螢幕轉為橫向就能立即切換成工程計算機，不過它卻無法查看前面已輸入的數字串，在計算多筆數字時，就沒辦法回頭確認輸入的正確性。

如果你希望可以查看計算過程所輸入的所有數字，那麼可以參考這款「計算機」App，雖然名字不特別，但你需要的功能它有，而且外觀上也同樣走極簡時尚的風格，三種配色任你選，同時也支援深色模式。輸入的任何數字與運算的過程都會被條列式的保留在畫面上方，隨時都能檢查輸入的數字是否正確，有需要的朋友可以考慮用它來取代原生的計算機唷！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：計算機 – 條列清楚顯示計算過程
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：JIAN-XIN JIANG
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 13.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「計算機」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
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    操作畫面：

    計算機深淺兩種模式都支援，還可透過左上角的圓點來切換不同的配色。



    輸入的計算過程都會被條列在畫面上半部，向下滑動就能展開查看完整的紀錄。不過它只能保存單一次的運算過程，按下「等於」後再輸入其它數字就會清空前面紀錄囉！

    最後更新：07-15, 2021 下午 12:14

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