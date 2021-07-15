「成語來接龍」結合填字與接龍玩法，玩遊戲還能學新成語！

       

在 Google Play 或是 App Store 裡都可以找到蠻多與成語相關的遊戲，大多都是以填空或是接龍的方式來進行，這款「成語來接龍」則將這兩種玩法完美的結合，，

創造了新型態的成語遊戲！

「成語來接龍」主要還是以接龍為主，不過在這裡會將所有的成語都提供給玩家，玩家則需將所有的成語方塊「以字接字」的方式排列到遊戲盤中，不一定是頭尾相接，有時也會接中間的字，而困難的點則在於遊戲盤空間有限，如果擺放的位置不對，造成後續的成語沒有足夠的位置可排入，就需要再重新調整所有已排入成語的位置，這些移動都會被計算到使用步數之中唷！

將關卡中所有的成語都排入後就能過關，目前已有 500 個關卡等著你來挑戰！隨著關卡數的推進，每關的成語數量會越來越多，想要用極少的步數過關將會越困難，不過遊戲也沒有什麼太嚴格的限制，只會記錄步數，所以可以隨著自己的步調來輕鬆的玩哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：成語來接龍
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：Gempro Technology Inc.
  • 官方網站：http://app.gempro.com.tw/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    遊戲畫面：

    點入「開始遊戲」直接從第一關開始挑戰！



    初次進入會有玩法教學，將下方的成語方塊拖曳到遊戲盤中擺放，將相同的字相疊就能接起，拖曳成語方塊不放，再點擊第二指就能旋轉成語囉！



    將下方的成語全數排入，就可以過關了。過關時會記錄步數，不過只會用來跟自己比較。



    隨著關卡數推進，關卡中的成語數量就會越來越多，超有挑戰性的啊！如果真的不知道誰該排在哪，可點擊右上角的「電燈泡」，就可以獲得一個提示了。

    最後更新：07-15, 2021 上午 11:15

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