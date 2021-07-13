「吃貨青蛙」微大富翁、微旅行青蛙的環遊世界消除遊戲

       

現在＂微＂什麼正夯！「吃貨青蛙」就是一款微大富翁、微旅行青蛙的消除遊戲，主角是一隻比起蚊子更愛吃美食的青蛙，蛙生最大的願望就是可以環遊世界，，

吃遍天下的美食，不過青蛙游泳很慢，還好後來遇見了願意帶著他一起去旅行的鯨魚大哥，但在旅途中卻發現，海洋上有越來越多的垃圾，經常阻礙著他們前進，於是青蛙就負起了清理垃圾的責任，一邊旅行、一邊清除垃圾、一邊品嘗美食，當然也一邊收集世界各地的美景。

地圖的旅行模式，玩起來很有大富翁的感覺，要前進時必須先使用「輪盤」轉出步數，在經過各種不同的地點就可以收集到許多旅行照片、吃到各種美食，偶爾還能遇到志同道合的蛙友，可以幫助在移動時獲得更多的鑽石、增加移動步數或是提高得分等，讓旅行的過程中更加順利。

每走一回合就必須進行遊戲關卡，消除指定數量的塑膠粒或是撿起垃圾袋，有時也必須收集冰塊、泡泡等物品，關卡的任務類型十分多元，但都與環保息息相關，在遊戲當中也經常會提供各種不同的環保概念，讓玩家可以一邊玩遊戲，一邊學習到相關的環保知識唷！

遊戲關卡的挑戰性很蠻高的，是一款在各方面都有一定水準的遊戲，大人小孩都很適合來玩哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：吃貨青蛙 – 環遊世界
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Feeling Game Company Ltd.
  • 官方網站：https://www.feelinggamecompany.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Andorid 4.1 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    初次開啟遊戲，可以跟著前導故事了解遊戲的背景設定。



    接著就可以遊戲教學，點擊兩個以上同色的膠粒就可以回收，回收達目標數量就能過關囉！



    完成第一個關卡後，就要開始透過輪盤來轉出移動步數了。移動的方向沒有限制，玩家可以自由選擇，不同的路線可以收集到不同的物品，有時候走重覆的路線是必須的。



    移動格數後，就需點擊下方正中間的按鈕進行關卡遊戲，挑戰完關卡才可以再轉輪盤繼續前進。



    一次收集 5 個以上的膠粒，就可以創作特殊炸彈，可以幫助青蛙一口氣收集更多的膠粒。



    隨著旅行的路線，可以收集到更多的照片日記、美食或是青蛙朋友。



    當有收集到新的照片、朋友或是達成任務的時候，就可以在下方點入獲得「鑽石」獎勵。



    「鑽石」則可以用來購買更多不同的魚魚夥伴，每位黟伴的輪盤數字都不同唷！



    遊戲中的過場動畫，就可以看到一些與環保有關的知識，是一款寓教與樂的遊戲哦！

    最後更新：07-13, 2021 下午 3:25

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