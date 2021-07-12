「Virtual Vacation」線上虛擬假期，想要搭車、坐飛機、散步都可以！

       

台灣從今年五月中疫情爆發至今，相信很多人都已經快受不了一直待在家裡，超級想要上山下海，，

想要逛夜巿、想要逛街，想要隨心所欲的出門走走，為了防疫大家都犠牲了很多也忍耐了很多，終於在 7/13 也將迎來所謂的＂微解封＂，這消息一出可以感覺到大家的內心都蠢蠢欲動，但還是希望大家的防疫措施都要做足，避免讓三級警戒繼續延長啊～～～

如果待在家真的很難受，超想要看看外面的世界，就到「Virtual Vacation」來享受一段線上的虛擬假期吧！無論你想搭車、坐飛機、散散步或僅僅是坐在窗邊看風景，在網站上都能滿足你的慾望，即使足不出戶也能體驗全世界。

網站上提供許多不同的類別可以選擇，包含多種的拍攝方式，像是走路、開車、搭飛機、窗景等，還有可以透過影片猜測所在位置的小遊戲、即時影像、名勝古蹟等多種類別。每一類當中都有再區分國家地區等多種選項，看上一整天都沒問題。

影片中還能聽到現場的環境音，車流聲、人聲喧嘩、蟲嗚鳥叫或是下雨、風吹等大自然的聲響，就算不盯著影片看，當做背景的環境音來播放也很不錯唷！在這個暫時還不能說走就走，不能想飛就飛的非常時期，就來「Virtual Vacation」欣賞不同世界的美麗風景吧！

 
  • 網站名稱：Virtual Vacation
  • 網站網址：https://virtualvacation.us/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網站後就能看到各種的虛擬假期行程，可以選擇不同的旅行方式，或是玩個城巿猜謎遊戲，全都任你行！



    以「Virtual Window」虛擬窗戶為例，下方就有許多不同的國家地區可以選擇，當然直接點擊「Open a Random Window」讓程式隨機給你驚喜也是很棒的選擇。



    大部份畫質都很不錯，看著美麗的風景、聽著海浪聲，感覺是不是超好的！



    在「FLYING TOUR」可以欣賞到在飛機上的城巿視角。



    在「LIVE CAM」看看各城巿的即時影像，或許會更有真實感唷！那麼，你想到哪裡去旅行呢？

    最後更新：07-12, 2021 下午 3:44

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