「Shelf-Life」手機桌面的虛擬裝飾櫃，還可以貼上像素化的照片唷！

       

手機桌面就像房間一樣，會因為每個人生活習慣或是個性、美感的不同而有不同的陳列擺設，但也跟房間一樣時間久了總會覺得膩，，

偶爾也會想要變換一下，換個不同花色的床單或是大工程的更換牆面顏色帶來一些新意，而手機桌面除了可以更換不同的桌布外，使用「Shelf-Life」也可以為你的桌面帶來不同的樂趣唷！

「Shelf-Life」是一個娛樂性大於實用性的 App，提供像素風格的桌面裝飾櫃小工具，就像真的櫃子一樣可以在裡頭擺上各種物品，內建多款的裝飾品可以選用，像是復古的留聲機、各式的花盆、藝術雕像、書堆、桌上鐘等，都可以自由的擺放在櫃子中。

甚至還可以將自己的照片像素化後，一樣張貼佈置在櫃子裡，就像現實中的櫃子，可以依自己的喜好來做出各種不同的裝飾。與一般的 Widget 一樣，提供大、中、小三種尺寸，每個尺寸的櫃子都能各自做出不同的擺設哦！雖然好像看不出它實質上的效用，但其實這樣擺擺放放的過程還挺療癒的，好奇的朋友們一起來試試吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Shelf-Life
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Gokhan Egri
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 14.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Shelf-Life」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    下載安裝後，開啟程式就可以在下方看到許多內建的裝飾品，在上方的櫃子處左右滑動可切換其它尺寸的櫃子。



    點擊櫃子下方的「Edit」即可進入編輯，在下方就可以選取想要擺入的物品，並可使用兩指縮放調整大小，雙擊物品可移除。完成擺設就可以點擊「Save」保存，不過個人覺得移動物品與調整大小的手感並不是很好，有點難喬。



    完成擺設後，就可以到桌面長按進入編輯模式，點擊左上角的「＋」再點入「Shelf Life」。



    接著選擇想要加入的尺寸，按下「加入小工具，就可以將其擺放在桌面上囉！



    如果想要加入自己的照片，可在下方的飾品清單點擊「＋」，再點擊「Choose Photo」從相簿選取照片。



    若是想要加入物品，可以先使用其它的工具進行去背後，效果會更好。照片的話就沒差，但是程式只會擷取正中心的影像，無法調整擷取位置唷！選擇照片後，再點擊「Pixelate!」就可以在下方看到它的像素化，左右滑動可看到更多選擇，找到喜歡的效果後，按下「Save」保存。



    接著，點入櫃子的「Edit」，就可以在下方的飾品選單中看到剛剛新增的照片囉！一樣點選後可移動位置、調整大小。



    換個桌布看起來就更有 fu 了吧！

    最後更新：07-12, 2021 上午 11:46

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