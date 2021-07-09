Beauty Words 漂亮的英文標語字卡產生器，多種字體、背景配色可選擇！

有時想耍點小文青，分享一些英文名言、名句的時候，可以打開「Beauty Words」將它們製作成精美的字卡，，

無論是要分享到 Instagram、Facebook 或其它的社群平台都很適合，甚至還可以把它列印出來，放入相框中，當做房間的擺飾之一也很有質感哦！

「Beauty Words」是一個可以自動將英文句子轉換成字卡的產生器，只要輸入想要的英文字句後，按下按鈕，程式就會自動將句子分成幾行，並隨機套入不同的字體，視覺效果非常好，如果覺得當前套入的字體組合不太協調的話，還可以再隨機更換另一組或是自己手動搭配。

調整好字體後，網站上還有準備 10 種的字卡顏色可以讓使用者自行選用，字體的顏色會隨背景的深淺自動切換白或黑，完成後的字卡就能直接保存為 PNG 檔囉！圖檔的大小依字數而定，但解析度都蠻高的，有需要的朋友可參考看看。

網站名稱：Beauty Words 網站網址：https://www.beautywords.cc/

網頁畫面：

開啟網頁後，在上方的文字框中輸入或貼上想要的英文字句後，按下「Generate!」。





字卡就會顯示在下方，並自動斷行與套用不同的字體，在右側可以點擊「Change Fonts」再隨機更換一組字體，也可以在下方編輯文字組合，並手動更換不同的字體。點擊「－」可刪除行，「＋」可增加行數。









在左側字卡上方有 10 種背景顏色可以選擇，淺色會搭配黑字，深色背景則會換成白字。最後按下右下角的按鈕，再點擊「Download Poster」即可將字卡保存到電腦中。