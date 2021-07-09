iPhone 專屬！Google App 隱藏彩蛋：彈珠台小遊戲

       

Google 一直以來都很喜歡在自家的服務裡隱藏各種彩蛋，為使用者帶來各種不同的驚喜，這次在 Google App 裡也藏了一個「彈珠台」的小遊戲，，

只要開啟分頁就能看到，不過目前只有 iOS 版本的使用者才能啟用囉！

這個小遊戲藏在了 Google App 的「分頁」當中，想要玩還得先把分頁清到一個都不剩才行唷！當確定都沒有分頁後，螢幕下方就會有一些幾何圖塊浮上來，接著只要將它們往上拖拉直到彈出彈珠台的遊戲畫面，就可以開始玩了。

玩法與一般的彈珠台一樣，使用左右下角的控制桿就可以打擊彈珠，只要點擊螢幕左右兩側就能控制打擊，每回合有三顆彈珠可以使用，只要清空畫面上的幾何圖塊就可以進級，直到彈珠都用完才會結束遊戲。

除了普通的彈珠，在遊戲中還可以透過吃「特殊道具」升級彈珠功能，例如可以變成「巨大彈珠」，這樣就不用擔心會掉落，或是「強力彈珠」只要一擊就能清除幾何圖塊，讓遊戲玩起來更加有趣。

如果你原本就有安裝 Google App，必須確定已更新到最新的版本。打開分頁，也確定都沒有留下任何分頁後，若還是沒看到有東西從螢幕下方浮上來，那應該可能也許只是緣份還沒到，可以過陣子再回來看看，幾何圖塊就會跟水餃一樣，總是會浮起來的（咦？），我遇到的狀況就是這樣啦～🤣，想玩但又沒看到的朋友，也可以再耐心等等唷！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Google App
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Google LLC
  • 官方網站：https://www.google.com/search/about/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 13.0 以上
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Google App」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    啟動遊戲彩蛋的方法：

    開啟 Google App 後，在下方切換到「分頁」，接著將所有的分頁都清空後，等待數秒。



    看到下方有浮出一些幾何圖塊後，就可以向上拖拉，將它們拉到一定程度後放開手，就可以啟動彈珠台了。



    點擊螢幕左右兩側就可以控制下方的桿子來打擊彈珠，將上方的幾何圖塊都消除後，就可以繼續進級。



    在遊戲中會隨機出現閃爍的「特殊道具」，讓彈珠去觸碰後就可以啟動特殊功能，例如像右圖變成巨大彈珠，就不用怕彈珠會掉落了。



    每回合只有三顆彈珠可以使用，用完就結束遊戲囉！

    最後更新：07-09, 2021 下午 1:20

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。