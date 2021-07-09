iPhone 專屬！Google App 隱藏彩蛋：彈珠台小遊戲

Google 一直以來都很喜歡在自家的服務裡隱藏各種彩蛋，為使用者帶來各種不同的驚喜，這次在 Google App 裡也藏了一個「彈珠台」的小遊戲，，

只要開啟分頁就能看到，不過目前只有 iOS 版本的使用者才能啟用囉！

這個小遊戲藏在了 Google App 的「分頁」當中，想要玩還得先把分頁清到一個都不剩才行唷！當確定都沒有分頁後，螢幕下方就會有一些幾何圖塊浮上來，接著只要將它們往上拖拉直到彈出彈珠台的遊戲畫面，就可以開始玩了。

玩法與一般的彈珠台一樣，使用左右下角的控制桿就可以打擊彈珠，只要點擊螢幕左右兩側就能控制打擊，每回合有三顆彈珠可以使用，只要清空畫面上的幾何圖塊就可以進級，直到彈珠都用完才會結束遊戲。

除了普通的彈珠，在遊戲中還可以透過吃「特殊道具」升級彈珠功能，例如可以變成「巨大彈珠」，這樣就不用擔心會掉落，或是「強力彈珠」只要一擊就能清除幾何圖塊，讓遊戲玩起來更加有趣。

如果你原本就有安裝 Google App，必須確定已更新到最新的版本。打開分頁，也確定都沒有留下任何分頁後，若還是沒看到有東西從螢幕下方浮上來，那應該可能也許只是緣份還沒到，可以過陣子再回來看看，幾何圖塊就會跟水餃一樣，總是會浮起來的（咦？），我遇到的狀況就是這樣啦～🤣，想玩但又沒看到的朋友，也可以再耐心等等唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Google App 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：Google LLC 官方網站：https://www.google.com/search/about/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 13.0 以上 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Google App」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

啟動遊戲彩蛋的方法：

開啟 Google App 後，在下方切換到「分頁」，接著將所有的分頁都清空後，等待數秒。





看到下方有浮出一些幾何圖塊後，就可以向上拖拉，將它們拉到一定程度後放開手，就可以啟動彈珠台了。





點擊螢幕左右兩側就可以控制下方的桿子來打擊彈珠，將上方的幾何圖塊都消除後，就可以繼續進級。





在遊戲中會隨機出現閃爍的「特殊道具」，讓彈珠去觸碰後就可以啟動特殊功能，例如像右圖變成巨大彈珠，就不用怕彈珠會掉落了。





每回合只有三顆彈珠可以使用，用完就結束遊戲囉！