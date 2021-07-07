「八字名言」玩拼圖學名言，動動腦才不退化！

「八字名言拼圖」是一款老少咸宜的網頁益智遊戲，以數字拼圖的玩法結合八字名言，一共收錄了 118 句的成語，，

在移動拼圖塊的過程中，會不自主的在心中默念，完成拼圖時，也就能對成語有一定的熟悉感唷！

其中包含許多常聽、常用到的成語，像是「一言既出，駟馬難追。」、「人為刀俎，我為魚肉。」或是「不入虎穴，焉得虎子。」等，但有更多是不常聽到的，在玩遊戲的過程中，就可學到更多的新成語。

玩法很簡單但又能動動腦，同時也能學習成語，任何年齡層的朋友都可以玩，如果不方便使用電腦，它的網頁介面設計也很適合透過手機來玩，快推薦給家裡的長輩或請小朋友一起來加入挑戰吧！

網頁畫面：

開啟網頁後，就可以看到下方的關卡列表，直接點入就可以開始挑戰了，關卡沒有先後順序，可以跳著玩唷！玩法與一般的數字拼圖一樣，點擊空格旁的圖塊可移動到空格，將圖塊的順序排列正確即可過關，過關後會自動切換到下一題。









如果覺得九宮格拼圖太簡單，最下方還有個「終極七言絕句拼圖」，雖然只有一題，但難度真的高很多哦！





若從來都沒玩過數字拼圖，可以到最下方的「學習九宮格拼圖」，先玩玩四格拼圖學習一下操作方法，再來挑戰九宮格拼圖。