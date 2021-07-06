「Art+Steps」讓藝術融入生活，用步數解鎖更多藝術畫作！

「Art+Steps」是一款結合藝術的計步器 App，只要先設定好你每日的步數目標，就可以用步數完成的進度來解鎖一張美麗的藝術畫作，，

不過你得完成每日目標才能真正的收藏藝術畫，如果未能達成，就只能看到藝術畫的部份區塊而已。

程式有預設八種步數目標可以選擇，最少 2,500 步，最多則可選擇 20,000 步，可視自己每日的生活狀況來做設定，若是為了健康則可設定比平常生活步數再多一階做為目標，例如每日差不多都會走個三四千步的話，就可以直接設定 5,000 做為目標。

設定好目標後，就可以開始累積步數了，在程式中可以隨時查看目前的進度，而隨著進度的發展，每日隨機選出的藝術畫也會慢慢的解鎖。完全解開的話，就能將畫作收藏起來，並可查看畫作的相關資訊。不過一旦錯過目標，就會失去收藏當日藝術畫的機會囉！

在程式中只能查看當日的步數，並不會有歷史紀錄或是步行距離等其它的資訊，與一般計步器的功能不同唷！提供給大家參考。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Art+Steps 軟體語言：英文 開發人員：Mioki, LLC 官方網站：https://www.mioki.co/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 13.0 以上 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Art+Steps」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

初次開啟程式會有一些程式介紹，點擊「Next」即可看完。





接著點擊「Sign in with Apple」登入 Apple 帳號後，允許取用「健康」中的「步行」資料。





正式進入程式後，就可以先來設定每日的步數目標。最少 2,500 最多 20,000 步，選擇後就會看到右圖的說明，點擊「Got it」即可關閉。





切換到「Progress」就可以查看當天的步數進度，下方則會依進度陸續的解鎖藝術畫。





所有解鎖的藝術畫都會被集中到「Collection」中，特別喜歡的畫作可點擊「星星」加入自己的收藏列表，已解鎖的畫作可點入查看更詳盡的介紹哦！