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[iPhone 軟體] 好市多 Costco 折扣小幫手，特價商品自動通知！

前幾天曾經介紹過 「好市多 COSTCO 特價商品通知工具」，是個 Android 手機上的應用程式。後來有網友回應說其實 iPhone 上早就有類似的小工具「Costco 折扣小幫手」，功能一樣是可以把當前與最近的 COSTCO 賣場的特價商品列出來，還支援了記錄與提醒通知功能，讓我們可以不用再蒐集一堆會員護照或特價 DM 等紙本文件，每次想逛 COSTCO 之前用手機查一查最近有啥特價商品就知道囉！

這個「Costco 折扣小幫手」應用程式，除了單純的依照時間列出全部好市多的特價商品之外，我們還可針對每一則特價訊息做記錄與通知，記錄下來之後，我們可以在「提示」選單中看到全部準備買或想買的商品清單，方便下次去賣場時當做參考。

除此之外，視窗左上角的「i」按鈕還提供了簡單的賣場位置查詢功能，按一下按鈕即可連上 COSTCO 網站查詢全國各大賣場的地址與位置圖，官方網站還會列出賣場營業時間、聯絡電話與賣場特別服務部門...等等資訊。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Costco 折扣小幫手 （此程式非為 Costco 賣場所提供）
  • 軟體版本：1.35
  • 軟體語言：繁體中文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：2.9 MB
  • 系統支援：支援 iPhone、iPod Touch 與 iPad iOS 3.0 以上版本
  • 官方網站：按這裡
  • 軟體下載：請在 iPhone 裡開啟 App Store，並搜尋「COSTCO」關鍵字即可下載、安裝，或「按這裡

使用方法：

第1步  在 iPhone 手機中開啟 App Store，搜尋「COSTCO」關鍵字即可找到並安裝「Costco 折扣小幫手」應用程式。

安裝好、啟動程式之後，會先要我們下載、更新折扣訊息，我們可以在畫面中看到目前有哪些折扣期間與特價資訊。

01

 

第2步  按進去有一則一則的特價商品資訊，點一下商品圖示，會跳出一個提醒時間設定視窗，按下「提示」後，便會將該商品資訊加入到「提示」選單。

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第3步  當我們按一下首頁右上角的「提示」選單，即可瀏覽先前記錄過的特價資訊。另外在首頁左上角的「i」圖示按一下，即可瀏覽 Costco 全國各分店的賣場位置與地址電話…等資訊。

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第4步 當我們設定的提醒通知時間到的時候，會自動跳出提示視窗，並提醒我們「要記得購買喔！」…

04

 

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  1. 訪客 說道：
    04-20, 2017 at 上午 11:55.16

    軟體已下架~

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