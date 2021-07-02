電腦、手機看久了，跟著「Eyes recovery workout」來個五分鐘眼睛放鬆運動！

最近這段在家防疫的期間，比起以前肯定花了更多時間在各種 3C 產品上，盯著電腦、盯著手機、盯著電視，，

線上課程、線上會議、工作、打報告、玩遊戲、追劇，眼睛的負擔絕對少不了，除了補充葉黃素外，讓眼睛適度的休息是更重要的。

「Eyes recovery workout」是一個提供眼睛放鬆運動的 App，可以在工作、學習之餘或是睡前來使用，每天只要花個五分鐘的時間，跟著程式一起做一些簡單的練習，就能讓疲憊的眼睛放鬆一下唷！

裡頭共準備了六階段的眼部運動，從頻繁眨眼到各種方向的眼球移動練習，其中一個階段還會搭配像「Eye Training 視力回復」裡介紹的 3D 立體圖卡來幫助放鬆緊繃的眼部肌肉，整個運動的過程中會使用音效與震動指引，實際執行起來很容易，如果這陣子因為經常使用 3C，眼睛感到疲累的話，可以嘗試看看哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Eyes recovery workout 軟體語言：英文 開發人員：ShvagerFM 官方網站：http://bestronger.club/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 6.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

開啟程式後，點擊畫面任一處即可進入。





在正式開始前，請先閱讀說明。找個舒服的位子坐下來，將手機螢幕放置在比平時閱讀再遠一點的距離，並注意不要反光，然後拿下眼鏡，做個深呼吸。接著點擊右側的「箭頭」就能開始了。





每一個運動在開始前都會有相關的說明，了解之後，就可以按下「▶」跟著指引開始運動。





第一個運動是頻繁眨眼，跟著音效，每響一次就眨一下眼睛。畫面上的眼睛也會跟你一起同步練習。





完成後，右下角會出現「Next」，點擊即可進行下一個動作。





接著就一樣，跟著說明一路做到最後一個動作完成。其中第三個就是 3D 立體圖卡的訓練，盯著看看是否能看出隱藏在其中的圖案吧！











所有的動作都完成後，會詢問你是否要設定提醒，程式建議每天都可以做一次眼睛運動，你也可以依自己的需求來修改提醒時間唷！