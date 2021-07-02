好無聊不知道要做什麼？讓「Sbored」給你一些想法吧！

       

人生中難免會有不知道該做什麼的時候，這裡不是指未來志向的那種，而是就當下這個 moment，，

只有一個人，有空閒時間，但已滑膩了手機、追劇追到了瓶頸，突然之間不知道自己要做些什麼，這時就打開「Sbored」這個網站吧！

「Sbored」是一個很簡單的網站，打開它按下鍵盤上的空白鍵，它就能給你一個活動建議，像是學習摺紙、看一個關於劫機事件的紀錄片、與一位朋友聊天、重新裝修你的房間、做十個伏地挺身、了解什麼是蝴蝶效應……等，而且還會貼心的附上各種相關的網站，比方說建議你摺紙，就會提供一個摺紙的教學影片；建議重新裝修房間，就給你一篇關於空間佈置的文章，而不是只負責出一張嘴哦！

如果當前的活動建議不符合你的喜好，只要再按一下空白鍵或重新整理網頁，就能再獲得另一項的活動建議，在這邊可以找到各種打發時間的靈感哦！除了使用電腦瀏覽外，也支援手機使用，如果你現在不知道該做什麼的話，就點開下面的網址，讓「Sbored」給你一些想法吧！

 
  • 網站名稱：Sbored
  • 網站網址：https://sbored.co/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，電腦使用者可直接按下鍵盤的空白鍵，或者使用滑鼠點擊右上角的「重置」按鈕，手機的話，點擊畫面中的「手機」圖示，就可以產生活動建議。



    網站是全英文的，網頁翻譯直接翻成中文更好理解。



    有些活動建議的標題右側會提供相關的連結，例如下圖的活動建議是摺紙，點過去就是一個摺紙教學的影片唷！不喜歡當前的活動建議，只要再次按下「重置」或是空白鍵，就能再獲得另一個建議了。

    最後更新：07-02, 2021 下午 12:37

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